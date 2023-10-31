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清晨逆向開車上台一高架迎撞來車 肇事女稱：路況不熟
曾姓女子今天清晨逆向開車上新北市新莊區台一高架往桃園方向，當場迎面撞上莊男所駕駛汽車，導致兩車車頭毀損，曾女、莊男胸悶、頭暈沒有就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。新莊警分局表示，曾女逆向違規駕駛依法開處，最高挨罰1800元以下罰鍰。
據了解，曾姓女子（59歲）今天清晨6時13分左右，開車沿新北市新莊區新北大道與泰林路口，逆向開上台一高架匝道往思源路方向行駛，途中行經台一高架第266173燈桿，迎面撞上莊男（63歲）所駕駛汽車。撞擊瞬間導致兩車車頭毀損，曾女、莊男胸悶、頭暈沒有就醫，肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
新莊警分局表示，曾女自稱她逆向開車是因為路況不熟所致，警方將依道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款之規定，汽車駕駛人不按遵行之方向行駛，處600元以上1800元以下罰鍰。
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