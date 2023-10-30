男子獨自赴台灣最南端潛水失蹤 陸、空入夜搜尋未果

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

35歲施姓男子今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水，未帶手機出門，他的母親遲遲聯繫不上兒子，晚上6點左右趕到安檢所報案，消防、岸巡、海巡獲報，於恆春鎮最南端紀念碑找到施男機車，展開陸、海搜尋，派出3艇、6車、22人投入搜救，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。

岸巡隊指出，35歲施男為恆春當地人，今下午1點左右出門，獨自騎車前往最南點潛水，此次外出把手機放在家中，未隨身攜帶，施男平時外出潛水過2、3小時後，就會主動與母親聯繫，但今天反常，母親撥打電話都無人接聽，她這才驚覺不對勁，趕緊通報協處。

消防局表示，今晚7點25分受理海巡署轉報，指恆春鎮最南端紀念碑有溺水案件，派出墾丁分隊3輛各式搶救車輛、4名消防員、1艇趕赴現場，由小隊長吳先貴帶隊，另海巡單位出動海上2艇、12人，及岸巡3車、6人一同搜尋，於晚上10點搜尋未果，已與家屬協議將待明日7點再持續搜索。

35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供
35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供
35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供
35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供
35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供
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35歲施姓男子於今下午到屏東縣恆春鎮最南端附近潛水失蹤，消防、岸巡、海巡獲報，展開陸、海搜尋，但因入夜視野不佳、海象多變等考量，搜救隊伍暫且收隊，預計於明早7點持續搜索。圖／消防局提供

恆春 海巡署 屏東縣

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