屏東刺青店凌晨大火釀1死1重傷 許姓縱火嫌犯今晚遭裁定羈押

屏東市民享路上一間經營2年多的刺青店，29日凌晨4點多發生火警，造成老闆夫婦一死一重傷，警方查出19歲許姓男子涉嫌縱火，案發後10小時將他拘提到案，詢後依殺人罪及公共危險罪移送地檢署，檢方訊後認定許嫌有逃亡、滅證、串供之虞，向法院聲請羈押於今晚約10點左右獲准。

從附近監視器畫面顯示，有一名穿著暗色衣服的男子，於29日凌晨4點多左右步行到刺青店，在門口停留40秒左右，疑似朝店前潑灑汽油，隨後冒出火光，該名縱火嫌犯立即離開現場。

該次大火造成30歲黃姓老闆重度昏迷、28歲陳姓老闆娘死亡，警、消到場採證後，發現疑似是人為縱火，調閱周邊監視器及訪查附近鄰居後，鎖定1名住在屏東市的19歲許姓男子涉重嫌，昨天下午2點就將他拘提到案，於今下午訊後移送。