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宜蘭回收車翻落農田 駕駛不治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉公所一輛資源回收車前晚執勤時翻覆田裡，駕駛不治，兩名隨車隊員受傷。圖／警方提供
宜蘭縣三星鄉公所一輛資源回收車前晚執勤時翻覆田裡，駕駛不治，兩名隨車隊員受傷。圖／警方提供
宜蘭縣三星鄉公所資源回收車前晚側翻到田裡，釀一死二傷，警方調閱行車記錄器與路口監視器，發現資源回收車緩慢起步，先向右嚴重偏移，隨後撞電線桿翻覆，六十三歲馮姓駕駛被夾在車內，送醫不治；同行清潔隊員一重傷一輕傷，事故原因有待檢警調查。

馮姓男子是三星鄉公所資深清潔隊員，再過一兩年就可退休，據了解，馮男最近曾向同事說腰痛，前天看診，晚上繼續出勤。前晚七點五十一分他開資源回收車沿上將路二段收取民眾物品，當時才剛收完回收物起步，速度不快，卻忽然偏離道路，接著往田間翻落，車頭嚴重凹陷受損，擋風玻璃破裂。

消防局救護車到場救人時，馮姓駕駛頭部及胸部重創，無呼吸心跳，送醫急救不治；五十一歲康姓隊員骨折開刀住院，四十九歲邱姓隊員輕傷包紮後返家。馮的家人難過地說，中午家人才一起吃飯，馮笑著和家人道別，想不到晚上就接到噩耗，希望警方能查明事故原因。

警方原以為資源回收車是自撞電線桿後才造成側翻，但調閱行車記錄器及路口監視器，發現當時行駛路線先向右偏移，隨後才撞上電線桿，撞擊點位在資源回收車左前方。

目擊者說，當時馮姓駕駛行車速度不快，不解怎會造成這麼嚴重的意外。警方根據抽血檢驗報告，馮男無酒精反應，排除酒駕肇事可能，報請宜蘭檢察署相驗釐清，進一步調查事故原因。

資源回收 家人

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宜蘭資源回收車撞電線桿後掉進田裡 造成1死2傷

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