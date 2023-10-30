桃園中壢站又發生鐵警帶走佔位女乘客事件？ 警澄清：去年舊案

台鐵桃園市中壢車站前天驚爆女子疑酒醉落軌導致「肉身擋火車」嚇壞旅客，網路今天下午再度傳出標註「10/30 12：30」的影片，內容是台鐵自強號第九車廂綠衣女子在中壢站疑佔位遭鐵路警帶下，引起熱議。鐵路警局中壢派出所查證是「大烏龍」，該影片是去年9月9日16時47分的事件。

警方說明，去年9月當天，中壢所接獲通報台鐵南下175次自強號蔡姓女旅客占用他人座位，列車長多次勸說仍不願配合讓座，鐵路警方將蔡女帶下車轉乘，網路所貼影片時間不正確。

今天網路PO出一則影片，時間標註「10/30 12：30」一輛台鐵自強號第九車廂在中壢站，「女子疑佔位遭鐵路警帶下」短影片，引起網友熱議台鐵車廂又出狀況嗎？

鐵路警局中壢派出所表示，該影片是去年9月9日16時47分，該所接獲通報台鐵南下175次自強號蔡姓女旅客（48歲）在板橋站上車後，占用他人座位，經列車長多次勸說仍不願配合讓座，鐵路警方對蔡女解除運送契約。員警向蔡女說明後，蔡女再轉搭561次莒光號南下。