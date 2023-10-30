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金門沙崗農場旁雜草火警 風大助燃延燒2500平方公尺
金門又見火燒埔！金門最近天氣炎熱，氣候乾燥，今天下午13時39分在金寧鄉的沙崗農場附近發生雜草火警，消防局獲報後，立即出動5車11人前往救災，花了1個多小時，才將火勢撲滅，燃燒面積約2500平方公尺，相當於5個籃球場大，好在無人員傷亡。
金門縣消防局指出，今日下午13時39分接獲民眾報案，在沙崗農場附近有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌，消防局據報後由金寧分隊分隊長李宗其率隊前往搶救，出動金城、金寧分隊各式救災車輛共5輛及消防人員11名趕赴現場救災。
消防車組抵達現場後，因有大面積枯草及氣候乾燥助長火勢蔓延，立即指揮所屬搶救人員佈署水線截斷火勢，以防止火勢擴大。火勢在14時26分獲得控制，14時52分撲滅，並於15時11分許殘火處理完畢，燃燒面積約2500平方公尺，現場無人員傷亡。
第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，應注意熄滅餘火，且勿以露天燃燒方式處理稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、紙張等雜物，以免因燃燒產生的煙霧影響空氣品質、交通行駛安全以及自己與附近居民人身安全，造成健康及財產上的損害，並違反空氣污染防制法相關法令。
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