快訊

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

GD王牌律師出手了！ 二次聲明「沒吸毒」：自願到案以證清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門沙崗農場旁雜草火警 風大助燃延燒2500平方公尺

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門又見火燒埔！金門最近天氣炎熱，氣候乾燥，今天下午13時39分在金寧鄉的沙崗農場附近發生雜草火警，消防局獲報後，立即出動5車11人前往救災，花了1個多小時，才將火勢撲滅，燃燒面積約2500平方公尺，相當於5個籃球場大，好在無人員傷亡。

金門縣消防局指出，今日下午13時39分接獲民眾報案，在沙崗農場附近有雜草燃燒起火，現場竄出大量濃煙及火舌，消防局據報後由金寧分隊分隊長李宗其率隊前往搶救，出動金城、金寧分隊各式救災車輛共5輛及消防人員11名趕赴現場救災。

消防車組抵達現場後，因有大面積枯草及氣候乾燥助長火勢蔓延，立即指揮所屬搶救人員佈署水線截斷火勢，以防止火勢擴大。火勢在14時26分獲得控制，14時52分撲滅，並於15時11分許殘火處理完畢，燃燒面積約2500平方公尺，現場無人員傷亡。

第一大隊大隊長陳叁奇呼籲民眾，應注意熄滅餘火，且勿以露天燃燒方式處理稻草、雜草、廢木材（板）、枯枝、紙張等雜物，以免因燃燒產生的煙霧影響空氣品質、交通行駛安全以及自己與附近居民人身安全，造成健康及財產上的損害，並違反空氣污染防制法相關法令。

金寧鄉的沙崗農場今天下午發生雜草火警，現場一片焦黑，燃燒面積約2500平方公尺。圖／讀者提供
金寧鄉的沙崗農場今天下午發生雜草火警，現場一片焦黑，燃燒面積約2500平方公尺。圖／讀者提供
金寧鄉的沙崗農場今天下午發生雜草火警，消防局獲報後，立即出動5車11人前往救災，花了1個多小時，才將火勢撲滅，燃燒面積約2500平方公尺。圖／讀者提供
金寧鄉的沙崗農場今天下午發生雜草火警，消防局獲報後，立即出動5車11人前往救災，花了1個多小時，才將火勢撲滅，燃燒面積約2500平方公尺。圖／讀者提供

金門 空氣品質

延伸閱讀

維力食品彰化廠火警 疑空壓機冒煙無人傷

影／金門大橋通車滿周年 中華郵政發售郵票限量65萬套

金門復國墩增1打卡景點「嗆蟹」 民眾搶拍大喊「尚青」

監委金門巡查 陳福海提追求兩岸和平 要展開積極對話

相關新聞

維力食品彰化廠火警 疑空壓機冒煙無人傷

彰化縣田中鎮的維力食品公司今天下午冒出陣陣白煙，廠方疏散員工，彰化縣消防局人車到場約10多分鐘撲滅火勢，現場無人員受傷、...

竹北路燈不亮竟是電線被偷 「警界邱澤」與里長聯手破案

新竹縣竹北市溪州里近來路燈常常不亮，里長彭仁墩調查後發現竟是路燈電線被剪斷偷走，氣得報警。竹北警分局豐田所警員趙冠疄獲報...

男子到基隆大武崙沙灘玩立槳 超出警戒線罰1萬5000元

台北市程姓男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳時，超出警戒線，今天到基市警局接受調查。市府觀光及城市行銷處表示，程男行為...

國道蘭潭隧道車禍 5車追撞一名大人與二名小孩送醫

國道3號北上293公里蘭潭隧道內，今中午12點18分發生連環車禍，初步了解，為5輛轎車追撞，沒有人員受困，僅為最後一車內...

金門沙崗農場旁雜草火警 風大助燃延燒2500平方公尺

金門又見火燒埔！金門最近天氣炎熱，氣候乾燥，今天下午13時39分在金寧鄉的沙崗農場附近發生雜草火警，消防局獲報後，立即出...

國3蘭潭隧道車禍 警研判貨車掉傳動軸釀5車急煞追撞

國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）今天發生5輛自小客車追撞事故，警方研判1輛大貨車的傳動軸掉落內側車道上，造成後方5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。