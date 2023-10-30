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竹北路燈不亮竟是電線被偷 「警界邱澤」與里長聯手破案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣竹北市溪州里近來路燈常常不亮，里長彭仁墩調查後發現竟是路燈電線被剪斷偷走，氣得報警。竹北警分局豐田所警員趙冠疄獲報後，與里長和熱心里民聯手偵破竊案。也因趙冠疄外表神似明星邱澤，消息傳回里民耳中，更將他封為「警界邱澤」。彭仁墩也透露，溪洲里有幾個案件都靠趙冠疄破案，更誇他「帥的不只外表，辦事效率更是一流」。

彭仁墩指出，溪州里最近發生路燈電線遭竊案，造成溪州路至新溪街口與環北路至新溪街與豆子埔溪沿線路燈不亮。就在本月21日上午7時許，他接到熱心里民通報有一名疑似竊賊的紅衣男子，正在路旁整理割下來的電線。

彭仁墩說，里民報警後，假借跟男子聊天拖延時間，不久後豐田所警員趙冠疄就來到現場，未料該名男子看到警察，竟從4公尺高稻田一躍而下，試圖躲避警方追捕，後來趙冠疄靈機一動，拿起竹竿和土塊丟擲試探，最終發現52歲的徐姓慣竊，以殭屍姿態臥倒在稻田中，當場以現行犯逮捕。

彭仁墩也誇讚，趙冠疄目前單身，不僅外表帥氣，辦事效率也高，溪州里也好幾起案件，都是拜託他偵破，且他也使命必達，任何案件都以最快的速度破案、處理完畢，更誇他「帥的不只外表，辦事效率更是一流」。

27歲的趙冠疄，警專36期畢業，從警4年，針對整起竊案，趙冠疄表示，這名慣竊狡詐乖張、多智狐疑，在圍捕途中想方設法隱藏自己，甚至臥倒在稻田躲避警方追緝。為了竹北市民生命財產安全，及不願愧警察天職使命，最後仍鍥而不捨追查並將其逮捕，同時也感謝民眾齊心協助。

竹北警分局則表示，主動關懷社區、警民合作，始終是竹北警分局的核心價值，為確保社區的安全和幫助需要幫助的人，只有透過緊密合作、主動關懷，才能構建一個更加和諧的社區，保護所珍視的社區。

52歲的徐姓慣竊，以殭屍姿態臥倒在稻田中，被警方當場以現行犯逮捕。圖／竹北警分局提供
52歲的徐姓慣竊，以殭屍姿態臥倒在稻田中，被警方當場以現行犯逮捕。圖／竹北警分局提供
竹北警分局豐田所警員趙冠疄有明星臉，被封為「警界邱澤」。圖／趙冠疄提供
竹北警分局豐田所警員趙冠疄有明星臉，被封為「警界邱澤」。圖／趙冠疄提供
新竹縣竹北市溪州里近來路燈常常不亮，里長彭仁墩調查後發現竟是路燈電線被剪斷偷走，氣得報警。圖／竹北警分局提供
新竹縣竹北市溪州里近來路燈常常不亮，里長彭仁墩調查後發現竟是路燈電線被剪斷偷走，氣得報警。圖／竹北警分局提供
竹北警分局豐田所警員趙冠疄（右）有明星臉，被封為「警界邱澤」，本月他與里長彭仁墩及熱心里民聯手偵破竊案。圖／竹北警分局提供
竹北警分局豐田所警員趙冠疄（右）有明星臉，被封為「警界邱澤」，本月他與里長彭仁墩及熱心里民聯手偵破竊案。圖／竹北警分局提供

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