維力食品彰化廠火警 疑空壓機冒煙無人傷
彰化縣田中鎮的維力食品公司今天下午冒出陣陣白煙，廠方疏散員工，彰化縣消防局人車到場約10多分鐘撲滅火勢，現場無人員受傷、受困，初判是放置頂樓戶外的空壓機冒煙。
位於田中鎮的維力食品公司今天下午頂樓冒出陣陣白煙，廠方不敢大意，立即疏散作業人員，彰化縣消防局獲報派遣人車到場灌救，火勢很快撲滅，無人員受傷或受困，不過門口聚集大批消防車引起附近居民注意，紛紛在網路社群表達「願平安」。
彰化縣消防局發布訊息表示，下午2時31分受理田中鎮員集路三段工廠火警，派遣北斗、永靖、員林等分隊出動13輛各式消防車、1輛救護車，28名消防人員前往搶救，下午2時44分火勢撲滅，無人員傷亡，現場發現放在6樓頂樓戶外的空壓機冒煙。
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