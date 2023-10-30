國3蘭潭隧道車禍 警研判貨車掉傳動軸釀5車急煞追撞

國道3號蘭潭隧道內中午發生5車追撞意外。聯合報系記者李宗祐／翻攝 國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）今天發生5輛自小客車追撞事故，警方研判1輛大貨車的傳動軸掉落內側車道上，造成後方5輛汽車緊急煞車追撞，3人輕傷送醫。

國道公路警察局第八公路警察大隊發布訊息指出，大隊勤務中心於中午12時17分獲報，國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）發生事故，立即派遣巡邏車前往查看，現場為5輛自小客車發生追撞事故。

警方指出，在現場內側車道上發現車輛掉落的傳動軸，研判是1輛江姓男子駕駛的大貨車不明原因掉落傳動軸於內側車道上，造成後方5輛自小客車緊急煞車發生追撞。

嘉義市消防局表示，現場5輛自小客車、共11名民眾，皆無人員受困，僅為最後1輛車輛內有3人受到擦傷及挫傷，由救護車送醫治療。

警方表示，現場已於下午1時11分排除完畢，恢復通車；同時呼籲用路人開車上路前，應檢查車輛狀況，須定期回原廠保養，以維護自身及其他用路人安全。