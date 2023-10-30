快訊

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

GD王牌律師出手了！ 二次聲明「沒吸毒」：自願到案以證清白

國3蘭潭隧道車禍 警研判貨車掉傳動軸釀5車急煞追撞

中央社／ 嘉義市30日電

國道3號蘭潭隧道內中午發生5車追撞意外。聯合報系記者李宗祐／翻攝
國道3號蘭潭隧道內中午發生5車追撞意外。聯合報系記者李宗祐／翻攝
國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）今天發生5輛自小客車追撞事故，警方研判1輛大貨車的傳動軸掉落內側車道上，造成後方5輛汽車緊急煞車追撞，3人輕傷送醫。

國道公路警察局第八公路警察大隊發布訊息指出，大隊勤務中心於中午12時17分獲報，國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）發生事故，立即派遣巡邏車前往查看，現場為5輛自小客車發生追撞事故。

警方指出，在現場內側車道上發現車輛掉落的傳動軸，研判是1輛江姓男子駕駛的大貨車不明原因掉落傳動軸於內側車道上，造成後方5輛自小客車緊急煞車發生追撞。

嘉義市消防局表示，現場5輛自小客車、共11名民眾，皆無人員受困，僅為最後1輛車輛內有3人受到擦傷及挫傷，由救護車送醫治療。

警方表示，現場已於下午1時11分排除完畢，恢復通車；同時呼籲用路人開車上路前，應檢查車輛狀況，須定期回原廠保養，以維護自身及其他用路人安全。

車道 國道

延伸閱讀

國道蘭潭隧道車禍 5車追撞一名大人與二名小孩送醫

土城3車追撞車禍！砂石車車頭凹陷 駕駛腿部遭夾受困

驚悚瞬間…深圳遊樂園過山車追撞 遊客震飛8傷

宜蘭新澳隧道追撞16車事故調查時速卻差很大？公路局解釋原因

相關新聞

維力食品彰化廠火警 疑空壓機冒煙無人傷

彰化縣田中鎮的維力食品公司今天下午冒出陣陣白煙，廠方疏散員工，彰化縣消防局人車到場約10多分鐘撲滅火勢，現場無人員受傷、...

竹北路燈不亮竟是電線被偷 「警界邱澤」與里長聯手破案

新竹縣竹北市溪州里近來路燈常常不亮，里長彭仁墩調查後發現竟是路燈電線被剪斷偷走，氣得報警。竹北警分局豐田所警員趙冠疄獲報...

男子到基隆大武崙沙灘玩立槳 超出警戒線罰1萬5000元

台北市程姓男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳時，超出警戒線，今天到基市警局接受調查。市府觀光及城市行銷處表示，程男行為...

國道蘭潭隧道車禍 5車追撞一名大人與二名小孩送醫

國道3號北上293公里蘭潭隧道內，今中午12點18分發生連環車禍，初步了解，為5輛轎車追撞，沒有人員受困，僅為最後一車內...

金門沙崗農場旁雜草火警 風大助燃延燒2500平方公尺

金門又見火燒埔！金門最近天氣炎熱，氣候乾燥，今天下午13時39分在金寧鄉的沙崗農場附近發生雜草火警，消防局獲報後，立即出...

國3蘭潭隧道車禍 警研判貨車掉傳動軸釀5車急煞追撞

國道3號北上293公里處（蘭潭隧道內）今天發生5輛自小客車追撞事故，警方研判1輛大貨車的傳動軸掉落內側車道上，造成後方5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。