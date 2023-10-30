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南投縣今年交通死亡事故增40人 8月死亡數全國之最

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警警局統計今年1至8月交通事故，不僅8月單月事故增加7人死亡，整體死亡人數增加40人，都是全國之最，特別是機車死亡也增加22人，尤其高齡者機車事故，成為縣內的隱患，交通隊長張瑞忠指出，今年以來死亡交通事故發生地區以為南投市、名間鄉、草屯鎮及埔里鎮，多屬於縣內經濟發展程度較高的區域。

南投縣交通隊表示，特別是行人在路口與車輛如有發生碰撞，最容易造成行人嚴重傷亡事故；不過南投縣死亡人數雖較去年同期增加，但年輕族群18-24歲機車死亡人數就酒駕肇事死亡人數均較去年同期下降，只是高齡者機車事故仍是南投縣交通事故防制課題的高風險因子。

隊長張瑞忠說，不同於其他都會縣市，南投縣城鄉差距大，加上大眾運輸未臻完善，縣民生活或就醫都選擇騎乘多以機車為運輸代步工具，機車事故分析肇事因素除不明原因肇事12件外，以酒駕肇事5件最多、未依規定讓車及未注意車前狀態各4件次之；。

值得注意的是，南投縣高齡人口達20.41%，屬超高齡社會，在出人交便不方便下，造成今年65歲以上高齡者死亡人數相較去年同期增加6人，分析其肇事原因以未注意車前狀態6件最多、不明原因4件次之、酒後駕車3件再次之。

南投縣交通隊強調，未來防制重點除加強高齡者的交通安全社區宣導外，更將針對轄內高風險與易肇事路段及無號誌化路口，加強交通執法，以減少死亡事故發生。

南投縣城鄉差距大，加上大眾運輸未臻完善，縣民生活或就醫都選擇騎乘多以機車為運輸代步工具，機車事故多。圖／南投縣警局提供
南投縣城鄉差距大，加上大眾運輸未臻完善，縣民生活或就醫都選擇騎乘多以機車為運輸代步工具，機車事故多。圖／南投縣警局提供

南投 高齡者

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