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影／男開iRent彎腰撿手機 方向盤一偏撞倒路邊13輛機車
24歲林姓男子昨天晚上開iRent要去找朋友，途中行經北市文山區秀明路二段，因低頭撿手機，不慎擦撞路邊停車格內的13輛機車，一整排機車全倒，駕駛立刻報警求助。警方趕抵，確認他沒有酒駕，現場做完筆錄後，幫忙聯繫機車車主，事後達成理賠共識。
警方29日晚上9點27分獲報，秀明路二段有一輛轎車自撞路邊機車，趕抵發現是iRent撞路邊停車格13輛機車，員警先對林男酒測，確認沒有酒駕情事，現場也無人受傷。
林男警詢時供稱，自己慢慢開，用手機時不慎掉落腳踏板，要彎腰去撿，沒有控制好方向就往路邊撞去，因此肇事；警方協助聯繫受害機車車主，由於轎車擦撞並不大力，並未有太嚴重的損害，林男都跟機車車主達成理賠共識。
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