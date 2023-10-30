影／帥哥美女誘投資比特幣 新北警跨國查金流破詐團逮6人

新北市33歲李姓女子與同夥組成詐欺集團，以交易比特幣、泰達幣、乙太幣方式躲避刑責，新北市刑大獲報後與刑事局國際刑警科共組專案小組，透過分析金流發現李女等6人涉案，日前執行搜索當場查扣手機、筆電、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等證物，詢後將李女等6人依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

新北市刑大接獲多名被害人報案表示在交友網站上認識帥哥、美女互加LINE後，對方遊說註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，並慫恿依指示操作即可投資獲利，共14名被害人信以為真共匯出約113萬元投資。該詐欺集團李姓主嫌將詐騙款項兌換成泰達幣後，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬。

警方表示，因虛擬貨幣相關法令尚未完善，涉及洗錢之嫌犯多以幣商自稱，藉以規避查證資金來源，因此李姓主嫌等人雖已被逮7次，但因罪證不明確而逃過法律制裁。新北警深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，終於發現李女等人為製造偵查斷點，與同夥互傳LINE訊息偽造買賣雙方之對話紀錄，日前至李女位於新北市樹林住處將李女與另外5名同夥逮捕，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦並羈押起訴在案。