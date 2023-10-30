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睡過站要求在高架橋下車遭拒 新北醉漢怒踹公車司機
新北市1名廖姓男子昨天酒醉在公車上睡著錯過站，竟要求在高架道路下車，司機好言相勸，廖男卻情緒失控抬腿狠踹攻擊司機。事後司機報案提告，警方循線逮捕廖男依傷害罪嫌函送法辦。
據了解，42歲廖姓男子昨天一大早就喝醉，他清晨7時許搭乘台北客運920線公車往林口方向通勤，原本打算在新莊區頭前國中站下車，公車也有停靠該站，但是他睡到錯過站。稍後驚醒，公車已在台1線高架道路，準備銜接國道1號駛向林口。
廖男直接衝到司機旁邊咆哮要求停車，司機為了安全起見緊急停靠路肩，好言相勸：「這邊沒有車站，你在高架道路下車也很危險，也沒有車能載你下橋。」但他根本聽不進去，仍堅持現在馬上開門，怒嗆：我要上班！接著便抬腿狠踹司機，最後強行下車。
其他乘客拿出手機錄下廖男施暴過程，上傳網路影音平台。公車司機則跑完這一趟車程，才向林口警分局忠孝派出所報案，由於案發地在新莊地區，案件轉交新莊警分局偵辦。
警方查出廖男當時下車之後，另外轉乘公車至板橋地區下車，循線將他帶返派出所調查，警詢後依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。
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