無卡詐騙大學生破200人...主嫌押業務沒押 檢今抗告

台中市林姓電玩業者涉嫌夥同業務等人，利用「無卡分期」為話術，詐騙中部地區多所大學的大學生，被害人數恐超過200人，檢方昨天聲押林姓業者、林姓業務，不過法院僅裁定業者羈押，業務則獲限制住居處分，台中地檢署在今天下午收到裁定書後，已針對業務限制住居處分，已向台中法院提出抗告。

台中地檢署表示，此案林姓業者、林姓業務經辦無卡分期的案件資料，多達200多件，實有反覆實施之虞；另外無卡分期文件中的被害大學生，仍有多人尚未到案，林姓業者等人對於案情供述不一， 有勾串共犯、證人之虞，昨天傍晚向法院聲請羈押禁見林姓業者與業務，不過法院僅裁定林姓業者羈押禁見，業務則限制住居。

台中地檢署指出，針對林姓業務裁定限制住居部分，已在今天下午收到裁定書後，向法院提出抗告。