彰化139縣道大執法 近3個月取締超速2524件、事故降6成
彰化139縣道因山路彎處多，再加上騎士經常競速壓車事故不斷，彰化縣警察局為防制交通事故發生，除例假日強化路檢、攔查，平日也增加警力於易肇事路段綿密巡守，統計今年8月到10月底交通事故共5件，較去年同期12件減少7件，減少比例將近6成。
26歲林姓男子在今年8月12日騎機車經過「死亡彎道」路段時，疑似失控撞上路樹，頭部重創送醫急救，隔天宣告不治，經統計2個月來「死亡彎道」發生第3件死亡案件。
警方指出，為防制139縣道競速、壓車或進行危險騎乘行為而發生交通事故，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並於每星期五、六、日結合彰化環保局及監理站實施「聯合稽查」。
警方統計，今年8月到10月26日期間，共計取締超速2524件、改裝車輛107件，並通報車輛噪音問題45件交由環保局及彰化監理站召回檢驗及裁罰。
彰化縣警察局長張國雄表示，警察局在139縣道易肇事地點5.8公里到10.2公里區間，除設有固定式測速交通桿外，也將不定時、不定點加強移動式測速照相取締，139縣道既然是景觀道路，更應該放慢車速，體驗沿途的風光。
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