太白目！黑色休旅車警所前跨越雙白線 當場遭攔下開罰

台南網友在網路PＯ文指出，本月27日下午4點多，他騎在台南市中西區民生路二段上靠近海安派出所，一輛黑色賓士休旅車跨越雙白線，剛好有員警騎車返回派出所，賓士駕駛違規當場被逮個正著；台南市警二分局指出，該車駕駛經員警製單舉發，將處600元至1800元罰鍰。

有網友指出，有機車騎士10月27日騎在台南市中西區民生路二段上靠近海安派出所，一輛賓士休旅車跨越雙白線，離譜的是當時剛好有警員騎警用騎車要返回派出所員警前，無視員警違規硬闖。

台南市警二分局交通組說，有關網友影片中轎車駕駛於10月27日下午4點多，在台南市中西區海安路2段273號跨越雙白線變換車道行駛，警員已攔車依違反「道路交通管理處罰條例」第48條2款，經員警製單舉發將處600至1800元罰鍰。