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太白目！黑色休旅車警所前跨越雙白線 當場遭攔下開罰

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南網友在網路PＯ文指出，本月27日下午4點多，他騎在台南市中西區民生路二段上靠近海安派出所，一輛黑色賓士休旅車跨越雙白線，剛好有員警騎車返回派出所，賓士駕駛違規當場被逮個正著；台南市警二分局指出，該車駕駛經員警製單舉發，將處600元至1800元罰鍰。

有網友指出，有機車騎士10月27日騎在台南市中西區民生路二段上靠近海安派出所，一輛賓士休旅車跨越雙白線，離譜的是當時剛好有警員騎警用騎車要返回派出所員警前，無視員警違規硬闖。

台南市警二分局交通組說，有關網友影片中轎車駕駛於10月27日下午4點多，在台南市中西區海安路2段273號跨越雙白線變換車道行駛，警員已攔車依違反「道路交通管理處罰條例」第48條2款，經員警製單舉發將處600至1800元罰鍰。

市警二分局說，2023年迄今針對該項違規已稽查舉發1445件，也呼籲提醒汽、機車駕駛人，駕車時應遵守道路標線、標誌及號誌指示行駛，避免後方車閃避不及致生危險。

這輛黑色休旅車，行經警所前跨越雙白線，當場遭騎機車警員攔下開罰。記者黃宣翰／翻攝
這輛黑色休旅車，行經警所前跨越雙白線，當場遭騎機車警員攔下開罰。記者黃宣翰／翻攝

台南 休旅車 交通違規

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