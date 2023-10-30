賓士雙黃線超車險撞救護車 警：接獲檢舉將開罰

苗栗縣政府消防局南庄分隊救護車日前載送病患就醫，行經縣道124乙線，遭遇對向賓士自小客車違規跨越雙黃線超車，險些發生碰撞，警方今天表示，若接獲檢舉將依法開罰。

南庄消防分隊指出，29日下午出車執行救護勤務行經124乙線約6.6公里處，遇對向1台黑色賓士車不顧救護車之警鳴器及警示燈號，逕自跨越雙黃線超車，所幸救護車駕駛有防衛駕駛概念，立即靠右閃過，避免擦撞發生車禍事故。

苗栗縣消防局指出，當時救護車是載送1名雙手發麻請求送醫的男性遊客從南庄準備前往頭份市為恭醫院，由於正逢週休假日，沿途車輛往來頻繁，不排除賓士車駕駛為了搶快，才會違規超車，呼籲用路人除了遵守交通規則外，遇有救護、救災車輛更應禮讓，避免害人害己。

賓士車在彎道違規超車險些與救護車對撞的驚險過程，也被後方車輛行車紀錄器拍下po網。

苗栗縣警察局頭份分局副分局長盧彥廷表示，賓士車輛沿途路肩與逆向超車之違規案件，目前尚未接獲檢舉人報案，但根據影片內容，該車觸犯道路交通管理條例第45條及47條，可分別開罰新台幣600元至1800元及1200元至2400元等，若檢舉人提供相關資料檢舉將依規開罰。