北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

台北捷運文湖線葫洲站電梯今早發生故障，2名旅客受困電梯內。圖／聯合報系資料照 網友Wu Yi Rong在「我是東湖人」Facebook社團發文表示，今早7時50分許從文湖線蘆洲站2號出口搭乘電梯，關上門後突快速下墜、震動，被困10分鐘後才獲救。台北捷運說明，因編碼器異常，導致運行樓層不正確，旅客感受電梯震動並非下墜，電梯修復後於10時30分開放旅客使用。

Wu Yi Rong發文說，今天早上大約7時50分，送完小孩上學準備搭捷運通勤去上班，從葫洲站2號出口的電梯進去，電梯裡還有一位男生，按了往大廳出口的按鍵，電梯門關上後，直接很快地往下墜，還一邊震動，電梯內2人一人扶著一邊的扶手，感受人生跑馬燈跑過。

Wu Yi Rong表示，自己按了求救鍵跟人員說明後，感覺時間很漫長，電梯繼續往下墜到就算門打開也出不去的深度，再度按了求救鈴，北捷工作人員僅說正在處理，伴隨著電梯不斷搖晃震動，過了10分鐘才終於獲救，平安的回到地面層，「進到辦公室手還是很抖，是個驚魂未定的早晨」。

台北捷運回應，7時51分葫洲站1部電梯，有2位旅客搭乘時，因編碼器異常，致運行樓層不正確，旅客於2分33秒後離開電梯，旅客感受電梯震動並非發生電梯下墜情形。電梯異常處理期間，旅客按壓車廂內對講機反映電梯異常，站務人員立即依程序處理及安撫旅客。

台北捷運說，經確認電梯本身有自趨安全機制設計，且煞車功能正常，維修人員初步檢修為電梯編碼器異常並已修復，於10時30分開放旅客使用，至於詳細異常原因，將於收班後詳查。北捷非常重視旅客感受和外界關心，已由工安部門詳查故障原因，並將派員親向旅客說明。