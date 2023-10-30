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車斗未放下撞天橋「翹孤輪」 貨車卡橋下動彈不得
台南歸仁昨中午發生一起貨車卸貨完，車斗未收，65歲陳姓男子駕駛車輛，行經新豐高中要穿越人行天橋，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。警方接獲報案後，前往處理，並依照道路交通管理條例第30條之一裁處1000至6000元罰鍰。
新豐高中人行天橋限高4.3公尺，是學生們上課通行必經之處。據了解，中午12點左右，陳姓貨車司機卸下貨物後，車斗忘記放下，一路開車從中正北路一段向北。
行經新豐高中時，車頭順利穿越天橋，隨後一陣巨大聲響「碰！」車斗撞擊天橋底部，整輛貨車跟著「翹孤輪」。
警方獲報民眾報案後，前往現場了解，陳姓司機僅是鼻頭輕微擦傷，天橋底部也無嚴重損傷，由於昨為假日，也無學生因此受到影響。事後，司機所屬的工程公司，到場協助處理。
警方表示，由於陳姓駕駛未將車斗確實放下，將依道路交通管理第30條之1裁處1000至6000元罰鍰。
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