快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車斗未放下撞天橋「翹孤輪」 貨車卡橋下動彈不得

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

歸仁昨中午貨車車斗未收，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。記者李文德／翻攝
歸仁昨中午貨車車斗未收，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。記者李文德／翻攝
台南歸仁昨中午發生一起貨車卸貨完，車斗未收，65歲陳姓男子駕駛車輛，行經新豐高中要穿越人行天橋，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。警方接獲報案後，前往處理，並依照道路交通管理條例第30條之一裁處1000至6000元罰鍰。

新豐高中人行天橋限高4.3公尺，是學生們上課通行必經之處。據了解，中午12點左右，陳姓貨車司機卸下貨物後，車斗忘記放下，一路開車從中正北路一段向北。

行經新豐高中時，車頭順利穿越天橋，隨後一陣巨大聲響「碰！」車斗撞擊天橋底部，整輛貨車跟著「翹孤輪」。

警方獲報民眾報案後，前往現場了解，陳姓司機僅是鼻頭輕微擦傷，天橋底部也無嚴重損傷，由於昨為假日，也無學生因此受到影響。事後，司機所屬的工程公司，到場協助處理。

警方表示，由於陳姓駕駛未將車斗確實放下，將依道路交通管理第30條之1裁處1000至6000元罰鍰。

歸仁昨中午貨車車斗未收，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。記者李文德／翻攝
歸仁昨中午貨車車斗未收，撞擊天橋底部，整輛貨車「翹孤輪」動彈不得。記者李文德／翻攝

台南

延伸閱讀

桃園28歲男酒後掉落大池 母慌張報案…被救起情緒激動

操縱桿當「扶手」 司機用力一拉！車斗壓死維修師傅

高捷紅線明年延伸至岡山站 將蓋跨站天橋直通火車站

不再有雜音！ 彰基建42公尺天橋 銜接總院與質子大樓

相關新聞

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

網友Wu Yi Rong在「我是東湖人」Facebook社團發文表示，今早7時50分許從文湖線蘆洲站2號出口搭乘電梯，關...

影／轎車迴轉擊落機車輾斃乘客 目擊者遮眼驚呼：嘜看

南投仁愛「高空觀景步道」周邊道路日前發生死亡車禍，一輛轎車疑為到對向停車格停車，雙黃線迴轉後撞到一輛直行機車，機車騎士及...

跑酷族驚險攀爬海霸王餐廳 7樓高抓鋼筋而下

台北中山區海霸王餐廳，今年10月26日日遭跑酷族鎖定，當作訓練項目，杜姓男子從7樓高外牆，驚險的抓鋼筋從上而下攀爬，一層...

車斗未放下撞天橋「翹孤輪」 貨車卡橋下動彈不得

台南歸仁昨中午發生一起貨車卸貨完，車斗未收，65歲陳姓男子駕駛車輛，行經新豐高中要穿越人行天橋，撞擊天橋底部，整輛貨車「...

員警發現特定路段秋天車禍特多 找出熱點取締事故大降

台南永康警分局交通組員警分析轄區車禍時段、地點，發現每年9月至12月，部分路段交通事故明顯比其他月份多，找出21處易肇事...

桃園28歲男酒後掉落大池 母慌張報案…被救起情緒激動

桃園市一名男子今上午9點多掉落桃園區莊敬路旁大池，其母親發現後不斷呼喊兒子都沒有回應，急得報警求救。消防人員獲報後趕到現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。