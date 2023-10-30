員警發現特定路段秋天車禍特多 找出熱點取締事故大降

員警發現特定路段秋天車禍特多，找出熱點公告取締、事故大降。記者周宗禎／翻攝 台南永康警分局交通組員警分析轄區車禍時段、地點，發現每年9月至12月，部分路段交通事故明顯比其他月份多，找出21處易肇事路口公告，分局規畫警力加強防制，統計今年9月1日到昨10月29日，造成傷亡的A2類交通事故發生1072件，較去年同期1164件減少92件，降幅達8％，且連兩個月下降9月減少36件、10月56件。警方表示，事故明顯下降證明針對熱點防制策略奏效。

永康分局交通組分析交通事故數量及分布，發現常隨時間、空間、車流量及人口遷移等因素而有所不同，9至12月不分社區與學校附近車禍明顯較多，推測可能因許多外地學生返校，部分路段車輛增加。尤其中華路、中正南路、復興路及中山南路4處路段特別易肇事。因而規畫取締並事先公告易肇事路段讓民眾知道。

交通組長葉敏旭指出，在易肇事路段繪製熱點圖，請同仁每天在車禍最多的下午4點到晚上8點，加強巡察執法，所轄各派出所也找出3大易肇事路口，列為勤務與警力編排參考，統計今年取締重大交通違規8168件，較去年增加1082件，運用有限人力在特定路段時段，達成防制事故最大成效。