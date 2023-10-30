桃園28歲男酒後掉落大池 母慌張報案…被救起情緒激動
桃園市一名男子今上午9點多掉落桃園區莊敬路旁大池，其母親發現後不斷呼喊兒子都沒有回應，急得報警求救。消防人員獲報後趕到現場，發現男子無法抓住救生圈，立即著水域裝備下水救援，順利將男子救上岸，所幸男子僅體溫偏低，送醫救治後沒有大礙。
桃園市消防局今上午9點18分接獲民眾報案，表示自己兒子掉入水池，請求消防局救助，消防局立即派遣埔子分隊消防車1輛、救護車1輛、消防人員6名前往救災。
抵達現場後，落水男子的母親著急表示自己兒子疑因心情不好掉入水池，在水邊呼喊都沒有回應，消防人員立即穿著水域裝備，並同時在岸邊呼喊男子確定意識狀況；經多次呼叫後，男子有些許反應，消防人員先使用救生圈拋向他，但男子精神狀況不佳而未伸手抓取救生圈，消防人員著裝完畢後即刻下水，並順利將人救回岸邊，所幸男子除體溫偏低及情緒激動，無其他大礙。經了解，男子因情緒不穩且飲酒，一氣之下跳入水池中，後續由警方陪同送醫檢查。
桃園市消防局第一大隊埔子分隊長江宗晏表示，若看到他人落水，務必記得救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」，分別為大聲呼救、打119報案、使用延伸物給溺者、拋送漂浮物及用大型划具接近，切勿直接下水救援，避免讓自身也陷入危險中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言