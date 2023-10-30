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桃園28歲男酒後掉落大池 母慌張報案…被救起情緒激動

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

消防人員著裝完畢後即刻下水，並順利將人救回岸邊。記者周嘉茹／翻攝
消防人員著裝完畢後即刻下水，並順利將人救回岸邊。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子今上午9點多掉落桃園區莊敬路旁大池，其母親發現後不斷呼喊兒子都沒有回應，急得報警求救。消防人員獲報後趕到現場，發現男子無法抓住救生圈，立即著水域裝備下水救援，順利將男子救上岸，所幸男子僅體溫偏低，送醫救治後沒有大礙。

桃園市消防局今上午9點18分接獲民眾報案，表示自己兒子掉入水池，請求消防局救助，消防局立即派遣埔子分隊消防車1輛、救護車1輛、消防人員6名前往救災。

抵達現場後，落水男子的母親著急表示自己兒子疑因心情不好掉入水池，在水邊呼喊都沒有回應，消防人員立即穿著水域裝備，並同時在岸邊呼喊男子確定意識狀況；經多次呼叫後，男子有些許反應，消防人員先使用救生圈拋向他，但男子精神狀況不佳而未伸手抓取救生圈，消防人員著裝完畢後即刻下水，並順利將人救回岸邊，所幸男子除體溫偏低及情緒激動，無其他大礙。經了解，男子因情緒不穩且飲酒，一氣之下跳入水池中，後續由警方陪同送醫檢查。

桃園市消防局第一大隊埔子分隊長江宗晏表示，若看到他人落水，務必記得救溺五步驟「叫、叫、伸、拋、划」，分別為大聲呼救、打119報案、使用延伸物給溺者、拋送漂浮物及用大型划具接近，切勿直接下水救援，避免讓自身也陷入危險中。

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桃園市一名男子今上午9點多掉落桃園區莊敬路旁大池。記者周嘉茹／翻攝
桃園市一名男子今上午9點多掉落桃園區莊敬路旁大池。記者周嘉茹／翻攝

桃園

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