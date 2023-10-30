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小貨車突從巷內駛出 新北女外送員閃避不及撞上重傷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名擔任外送員的21歲李姓女子，昨天晚間騎機車行經中和區中山路二段時，56歲黃男駕駛小貨車從一旁巷內駛出，李女見狀煞車不及，2車就在巷口發生碰撞，巨大的撞擊力導致機車車頭全毀，李女當場失去意識。救護人員趕抵立即將李女送醫急救，所幸經急救後已恢復意識。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

據了解，擔任UBER外送員的21歲李姓女子，昨天晚間7時許騎機車行經中和區中山路二段往永和方向行駛，駕駛小貨車的56歲黃姓男子則是從中山路二段357巷駛出右轉準備前往土城送貨，雙方就在巷口發生碰撞，李女人車當場倒地，造成頭部撕裂傷及右大腿骨折。

救護人員獲報趕抵現場，發現李女倒臥在地意識不清，立即將她送往雙和醫院搶救，所幸經急救後已恢復意識並無生命危險，酒測值仍待醫院抽血檢驗。而駕駛小貨車的黃姓駕駛則未受傷，酒測值為0並未喝酒。車禍發生原因及肇事責任歸屬正由中和警方調查中。

救護人員將李女抬上擔架準備送醫。記者黃子騰／翻攝
救護人員將李女抬上擔架準備送醫。記者黃子騰／翻攝
車禍現場地面散布機車零件碎片。記者黃子騰／翻攝
車禍現場地面散布機車零件碎片。記者黃子騰／翻攝
李女騎乘的機車車頭全毀。記者黃子騰／翻攝
李女騎乘的機車車頭全毀。記者黃子騰／翻攝

外送員 車禍

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