小貨車突從巷內駛出 新北女外送員閃避不及撞上重傷

新北市1名擔任外送員的21歲李姓女子，昨天晚間騎機車行經中和區中山路二段時，56歲黃男駕駛小貨車從一旁巷內駛出，李女見狀煞車不及，2車就在巷口發生碰撞，巨大的撞擊力導致機車車頭全毀，李女當場失去意識。救護人員趕抵立即將李女送醫急救，所幸經急救後已恢復意識。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

據了解，擔任UBER外送員的21歲李姓女子，昨天晚間7時許騎機車行經中和區中山路二段往永和方向行駛，駕駛小貨車的56歲黃姓男子則是從中山路二段357巷駛出右轉準備前往土城送貨，雙方就在巷口發生碰撞，李女人車當場倒地，造成頭部撕裂傷及右大腿骨折。