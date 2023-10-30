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影／宜蘭資收車掉農田1死2傷畫面曝光 路線先偏移再撞電桿

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣三星鄉昨晚發生鄉公所資源回收車側翻掉車裡，釀成1死2傷意外，根據警方調閱行車記錄器與路口監視器，發現這輛車在行駛途中，先是路線向右嚴重偏移，之後左前方再撞擊電線桿後翻覆，駕駛被夾在車內，傷重送醫不治。

死者是63歲馮姓男子是三星鄉公所資深清潔隊員，再過2年就要退休，昨晚7點51分，資源回收車沿路收取民眾回收物品，在翻落農田前才收取物品剛起步不久，速度並不快，車子開到上將路二段168號附近突然偏離道路，接著往田間翻落。據了解，馮男最近曾訴說腰痛，昨天看診後無礙，晚上繼續出勤上班。

消防局救護車到場救人時，馮姓駕駛頭部及胸部重創，無呼吸心跳，送醫搶救不治；51歲康姓隊員骨折開刀住院、49歲邱姓隊員輕傷包紮後返家。

原本以為死者是自撞電線桿後才造成側翻，但根據警方調查行車及監視器紀錄，發現是行駛路線先向右偏移，才撞上電線桿，所以造成撞擊點位於資收車的左前方，車頭嚴重凹陷受損且擋風玻璃破裂。

鄉民議論不解的是，行車速度並不快，怎會造成翻落田間的死亡意外？警方根據抽血檢驗報告，馮男無酒精反應，排除酒駕，肇事死亡原因須報請宜蘭檢察署相驗釐清。

宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供
宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供

宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供
宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供
宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供
宜蘭三星鄉昨晚發生資源回收車側翻掉田裡，釀成1死2傷意外，根據行車紀錄，駕駛先偏移路線再自撞電線桿後才翻覆，肇事原因尚待檢察官相驗釐清。圖／警方提供

資源回收 宜蘭

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