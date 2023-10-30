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影／轎車迴轉擊落機車輾斃乘客 目擊者遮眼驚呼：嘜看
南投仁愛「高空觀景步道」周邊道路日前發生死亡車禍，一輛轎車疑為到對向停車格停車，雙黃線迴轉後撞到一輛直行機車，機車騎士及乘客噴飛倒地，乘客更遭拖行輾壓，送醫後不治。事故過程被後方車輛拍下，影片今天曝光，畫面驚悚。
據了解，該起車禍發生在27日下午1時許，張姓女子駕車從新竹到南投清境農場遊玩，行經台14甲線、高空觀景步道附近時發現對向有停車格，疑為了停車在雙黃線路段直接迴轉，隨後撞倒全姓夫妻共乘的機車，機車上兩人噴飛倒地。
其中，在機車後座的全妻摔落後遭轎車捲入車底拖行輾壓，路旁停放車輛上的一家三口目擊事發經過，嚇得車內女乘客遮住男駕駛雙眼驚喊「嘜看」，車內女童提醒要報警，車內行車記錄器更拍下全程，驚悚畫面被轉發至臉書「爆料公社」。
仁愛警分局表示，張女駕車行經台14甲線9.5K違規雙黃線迴轉，不慎擦撞全姓夫妻所騎乘機車，事發後張女又未注意前方不慎輾壓倒地乘客，全妻送醫傷重不治；張女經酒測無飲酒，訊後依過失致死罪送辦，肇因及違規事項依法調查舉發。
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