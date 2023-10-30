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婦拿500元鈔買200生魚片卻說付千元 小販PO網幫孕妻討公道

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄一名婦人昨到苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找零，小販懷孕妻子幫找300元，婦人卻聲稱她拿1000元，店家秀出錢盒證明，雙方仍爭論不休，最後調監視器發現店家是對的，婦人才悻然離去；小販將過程PO網並報警，幫孕妻討公道。

在高雄苓雅區英明路黃昏市場的擺攤賣生魚片的黃姓老闆，在臉書社團「爆廢公社二館」貼文求助，文章內容一開端就提及「想想就很氣」，指此影片畫質不夠無法看清現實！詢問網友，有影片修復的大師能夠幫我懷孕很難過的老婆澄清真相嗎？

黃男在文中指出，影片中的婦人今日來此消費200元，說自己拿1000，但我們確實收到500，在一番爭論後，也秀出我們錢盒給她看，她還是硬要說是1000元，婦人說影像不夠清楚還是堅持1000元，小本生意一向都清清楚楚，希望有大神能夠幫忙還以清白，若是妻子的疏忽，也願加倍賠償；文末並質疑這是新事詐騙手法還是誤會呢？

轄區苓雅警分局警方指出，警方於10月29日晚上8時許接獲周女（45歲）到派出所報案，稱於黃昏市場擺攤時，遇一顧客付500元買200元生魚片，經店家找零300元後，該婦人卻自稱係支付1000元，雙方當場溝通無共識，遂一同前往觀看市場內監視器。

警方表示，婦人看了監視器畫面始確認當下係取出500元給店家無誤後離去；因店家為避免後續爭議才報案，警方已依規定受理並開立報案證明單，告知報案人相關權利。

高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000，小販的孕妻曾翻開錢盒證明。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」
高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000，小販的孕妻曾翻開錢盒證明。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」
高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000元，小販PO網幫孕妻討公道。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」
高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000元，小販PO網幫孕妻討公道。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」
高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000元，小販PO網幫孕妻討公道。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」
高雄一名婦人在苓雅區黃昏市場買200元生魚片，拿500元找卻說拿1000元，小販PO網幫孕妻討公道。圖／取自在臉書社團「爆廢公社二館」

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