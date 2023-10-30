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男子疑恍神逆向撞進加油站 加油機傾倒、波及3車1人送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

59歲賴姓男子今天上午駕駛自小客車行經彰化花壇鄉彰員路一段，突然逆向衝進對向車道，與來車發生碰撞，後續又失控衝進路旁加油站，撞到正在等停加油的銀色自小客車，一旁的加油機整台傾倒，造成一名民眾受傷送醫，並波及一輛計程車，警方對賴男酒測，酒測值為零，詳細事故原因仍要進一步釐清。

上午7點半，賴男車輛於彰員路一段往彰化市方向行駛，卻在彰員路一段575號突然逆向，衝撞一名廖姓男子的自小客車，警方指出，賴男當時應該稍有煞車，但仍失控後續又衝進加油站，一輛正在加油的小客車被撞上，並於撞擊過程導致加油機傾倒，造成一輛等停加油的計程車受波及，在等加油的蕭姓民眾也因此腳部擦挫傷，輕微骨折，由救護人員裝固定板送醫治療。

事故因波及到加油機，加油站不敢大意，員工當下立即「停油停電」，並封鎖管制加油站，直到警方到場測繪完畢，並由中油公司人員處理後，才移動車輛。

警方表示，賴男酒測值為零，初步了解賴男疑似恍神才釀一連串意外，但詳細事故原因仍要進一步調查，賴男也要面對相關賠償問題。

黑色自小客車駕駛疑似恍神，逆向撞車後又衝進加油站波及車輛與加油機。圖／警方提供
黑色自小客車駕駛疑似恍神，逆向撞車後又衝進加油站波及車輛與加油機。圖／警方提供
銀色自小各車與計程車原在等停加油，卻被車輛撞上受波及。圖／警方提供
銀色自小各車與計程車原在等停加油，卻被車輛撞上受波及。圖／警方提供

加油站 酒測

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