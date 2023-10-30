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失智男赤腳迷路…豐原警護送回家才知有中風臥病哥 為兄弟送暖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局翁子派出所警員黃俊銘協助護送失智男子回家，看到他家還有中風臥病哥哥，警員自掏腰包買物資送這對兄弟。圖／警方提供
台中市豐原警分局翁子派出所警員黃俊銘協助護送失智男子回家，看到他家還有中風臥病哥哥，警員自掏腰包買物資送這對兄弟。圖／警方提供

63歲廖姓男子疑失智，他日前赤腳從台中市東勢區走10多公里到豐原迷路，警員黃俊銘看到他全身髒汙又赤腳，研判是失智，查明身分護送回家，才發現廖男家中還有中風臥病在床的哥哥，警員自掏腰包買食物和水送這對兄弟

豐原警分局翁子派出所警員黃俊銘本月26日中午在豐原區豐陽路取締違規停車時，看到廖姓男子獨自坐在人車往來頻繁的路旁，警員擔心對方安危，上前攀談關懷。

對談過程中，廖男說他來自美國，但忘記自己住哪裡，不斷說想回家，警員研判可能對方有失智傾向，男子最後可清楚說出自己姓名和身分證字號，警方查出他住東勢，但家中只有中風臥病在床的哥哥，無人可到場載送廖男回家，警員開護送他回東勢住處。

警員黃俊銘上月剛結婚，護送廖男回到家，看到廖家家徒四壁，警員心中酸楚，自掏腰包購買泡麵和飲用水送給這對兄弟，鄰居得知此事後，稱讚警員送暖。

豐原分局長劉其賢表示，台灣逐漸邁入老年化的社會，老人失智的問題也越來越普遍，對於失智親人應細心呵護，避免他們走失而產生憾事，建議讓他們身上攜帶得辨識身分、寫有家屬聯繫方式等物件，或向社會局申請愛心手鍊，以利警方即時提供協助。

失智 中風 兄弟

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