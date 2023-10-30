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女子疑因工作壓力大離家出走 員警尋獲…母女深情相擁

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

林姓女子疑工作壓力大，離家出走，家人通報警方協尋，最後尋獲林女，林母見到女兒，兩人在街上深情相擁。記者黃宣翰／翻攝
林姓女子疑工作壓力大，離家出走，家人通報警方協尋，最後尋獲林女，林母見到女兒，兩人在街上深情相擁。記者黃宣翰／翻攝
台南市林姓女子疑因工作壓力大，本月28日下午徒步離家，家人擔心她發生意外，當晚7點多向當地派出所報案，並請警方緊急協尋，市警六分局金華派出所接獲通報後，立即發動線上警網協尋，最後在南區夏林路尋獲失蹤女子後，通知林母到場確認，母親不捨女兒，在大街上深情相擁。

據了解，林姓女子近期疑因工作壓力過大，並於28日下午2點多徒步離家，母親、友人恐發生意外，28日晚上7點多向當地派出所報案，並請警方緊急協尋，經台南市警四分局調閱監視錄影畫面，發現該女子行經南區中華西路一帶後失去蹤跡，並通報台南市警六分局，金華所得知上情後立即發動線上警網協尋。

金華所警員吳恆睿、朱鴻銘接獲市警四分局通報後，在轄區週邊找尋林女蹤跡，原本以為一無所獲，2人在返所途中，持續沿線查找林女蹤跡，昨天下午4點30分突然有疑似失蹤人員身影在南區夏林路段遊蕩，立即上前確認身分，發現就是失聯林女，並經她同意後，通知林女的母親到現場，母親到場見到女兒後，激動地將她擁入懷中。

台南市警六分局分局長許敏能表示，員警工作認真盡職，發現失蹤人口通報後，不分他轄本轄，能積極重視，處置得宜深值讚許，並呼籲市民，如發現親友情緒不穩，可請專業人員協助，如安心專線0800-788995及、生命線協談專線1995、張老師專線1980等心理諮詢，幫助自己或親友度難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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