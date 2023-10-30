快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！A型這生肖成「大黑馬」將大賺一筆

A型多吃菜、O型適合吃肉？你的血型與你該吃的東西有關嗎？

腦幹出血昏迷101天…三屆苗栗市代朱毅君肺炎病逝 享年41歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄騎士和救護車相撞影像曝光 翻滾手腳擦傷、病患無礙

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李翻滾在地手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙，消防分隊調派另兩輛救護車前來，將病患和李男同時送醫；警方研判李未禮讓救護車釀禍，詳細肇責待釐清。

警方調查，李姓騎士（32歲）昨深夜11時許，騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，當時消防局大寮分隊李姓救護員（36歲）駕駛救護車載病患正前往鳳山醫院，救護車鳴笛、開警示燈經過路口，李男未禮讓，當場和救護車相撞，李男人車倒地受傷，車頭歪了，救護員和病患未受傷。

李姓救護員下車檢視李姓騎士傷勢，幸僅手腳擦挫傷，由於救護車車體稍微毀損，消防分隊緊急調派兩輛救護車前來，將受傷的李男和病患分別送醫治療。

警方調閱監視器，發現救護車係開啟警示燈從博愛路由東向西紅燈左轉時，與經武路南向北行駛的李男機車發生碰撞，相關事責由交通大隊鑑定釐清。

李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，機車車頭歪了。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，機車車頭歪了。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝
李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙。記者石秀華／翻攝

救護車 救護員 機車騎士 車禍

延伸閱讀

高雄騎士遭移工開車撞倒 全車6人都未報警下車全跑了

台南六旬翁1年搭53次救護車！ 消防局今年首開1400收費單

網友出遊...屏東轎車撞牆1死3傷 20歲死亡駕駛酒駕且無照

他搭公車見阿伯開視訊擴音 談話內容讓全車安靜又沉重

相關新聞

機車騎士深夜「逆向鬼切」酒測值達1.31毫克 警斥玩命

台南市政府警察局保安警察大隊深夜在執行巡邏勤務，發現男子騎機車鬼切逆向左轉，警方攔車取締，聞到濃郁酒味，警執行酒測，酒測...

整車6人落跑！逃逸移工開車撞傷孝子 肇事駕駛一度想離台

高雄洪姓男子前晚7時許下班騎機車返回仁武區住家，遭駕車闖紅燈的越南籍裴姓男子撞飛，裴和5名同鄉肇事棄車逃逸，警方事後查獲...

夫妻三貂嶺登山迷路…妻滑倒右腳扭傷 消防3路上山救援

林姓夫妻前往新北市瑞芳區三貂嶺爬山，但在山區迷路，林妻還因滑倒右腳踝扭傷。消防人員接獲林妻報案，分三路上山找到兩人，昨天...

宜蘭資源回收車撞電線桿後掉進田裡 造成1死2傷

宜蘭縣三星鄉公所資源回收車29日晚上行經三星路二段收取資收物時，馮姓駕駛自撞路邊電線桿後，導致整輛車失控側翻到田裡，駕駛...

男子疑恍神逆向撞進加油站 加油機傾倒、波及3車1人送醫

59歲賴姓男子今天上午駕駛自小客車行經彰化花壇鄉彰員路一段，突然逆向衝進對向車道，與來車發生碰撞，後續又失控衝進路旁加油...

失智男赤腳迷路…豐原警護送回家才知有中風臥病哥 為兄弟送暖

63歲廖姓男子疑失智，他日前赤腳從台中市東勢區走10多公里到豐原迷路，警員黃俊銘看到他全身髒汙又赤腳，研判是失智，查明身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。