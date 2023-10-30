高雄騎士和救護車相撞影像曝光 翻滾手腳擦傷、病患無礙

李姓男子昨深夜騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，與載病患就醫的救護車相撞，李翻滾在地手腳擦挫傷，幸救護車上救護員和病患無大礙，消防分隊調派另兩輛救護車前來，將病患和李男同時送醫；警方研判李未禮讓救護車釀禍，詳細肇責待釐清。

警方調查，李姓騎士（32歲）昨深夜11時許，騎車行經鳳山區博愛路與經武路口，當時消防局大寮分隊李姓救護員（36歲）駕駛救護車載病患正前往鳳山醫院，救護車鳴笛、開警示燈經過路口，李男未禮讓，當場和救護車相撞，李男人車倒地受傷，車頭歪了，救護員和病患未受傷。

李姓救護員下車檢視李姓騎士傷勢，幸僅手腳擦挫傷，由於救護車車體稍微毀損，消防分隊緊急調派兩輛救護車前來，將受傷的李男和病患分別送醫治療。