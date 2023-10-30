整車6人落跑！逃逸移工開車撞傷孝子 肇事駕駛一度想離台

裴姓越南籍男子駕車撞傷洪姓騎士，車上同鄉沒有人協助報警，拿著隨身物品各自逃逸。記者張議晨/翻攝 高雄洪姓男子前晚7時許下班騎機車返回仁武區住家，遭駕車闖紅燈的越南籍裴姓男子撞飛，裴和5名同鄉肇事棄車逃逸，警方事後查獲吳姓乘客，發現其餘人均為逃逸移工。裴男案發後連夜往北逃逸，一度想逃離台灣，經警方策動裴男好友，昨晚9時許成功勸裴出面投案，全案將朝過失傷害、公共危險等罪嫌偵辦中。

警方調查，裴男、吳男等6人前天下班後聚會，晚間7時許，由裴男駕車載著5名同鄉，行經仁武區中正路、安樂一街口闖紅燈，當時洪姓男子煞車不及與裴男轎車發生碰撞，裴往左行駛約5公尺後，擦撞路邊停放的機車才停下。

裴男車上6人見洪男倒地受傷不起，卻未幫洪男報警，下車後隨即帶著隨身行李逃逸，警方到場後，先在轎車上找到駕駛裴男（28歲）及乘客范男（21歲）、吳男（29歲）證件，釐清肇逃當事人均為外籍移工，昨上午循線先查獲吳男到案。

警方調查吳男身分，確認吳為合法在台居留，裴男、范男則為逃逸移工，轎車登記在裴男名下，吳男供稱，轎車由裴男駕駛，當時車上好友都是逃逸移工，擔心警方到場後身分曝光才會逃跑。

據了解，前天車禍發生後，裴男連夜往北部逃逸，還企圖尋找偷渡管道逃離台灣，經仁武警分局透過親友、同鄉等多管道策動，勸說裴男出面投案面對司法，裴男幾經思考，直到昨晚9時許終於至嘉義專勤隊投案，仁武警方連夜驅車北上逮人。

裴男供稱，當時撞到人以後他嚇傻，因為不熟悉台灣報案電話，所以才沒幫傷者報案，全案警詢後，今依公共危險、過失傷害等罪嫌將裴男移送地檢署偵辦，並送往專勤隊收容。

遭裴男撞傷的洪姓男子是家中長子，送醫後第2根到第8根肋骨有錯位斷裂現象，左手和左腳骨頭變形，另有開放性骨折，脾臟被切除，院方努力搶救，讓血壓、脈搏穩定，之後會再聯合胸腔科和骨科共同治療。