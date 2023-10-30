夫妻三貂嶺登山迷路…妻滑倒右腳扭傷 消防3路上山救援

林姓夫妻前往新北市瑞芳區三貂嶺爬山迷路，林妻因滑倒右腳踝扭傷。消防人員分三路上山找到兩人，昨天深夜近11點用捲筒式擔架搬運林妻下山脫險。記者邱瑞杰／翻攝 林姓夫妻前往新北市瑞芳區三貂嶺爬山，但在山區迷路，林妻還因滑倒右腳踝扭傷。消防人員接獲林妻報案，分三路上山找到兩人，昨天深夜近11點用捲筒式擔架搬運下山脫險，化解危機。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚6點46分，接到50多歲林妻打來的求助電話，指和大她6歲的丈夫下午登山，返程時迷路。兩人的位置在山貂嶺和侯硐車站之間的步道。

消防局出動金山中隊和平溪、瑞芳及秀峰分隊共10車28人，分福興宮到烏塗窟、柴寮古道到三貂、三貂到柴寮古道3條路線上山搜索。晚間9點2分又接到林妻來電，提供所在位置座標，並指她因滑倒難以行走，覺得冷。

消防人員昨晚9點33分找到林姓夫妻，2人意識清楚。林妻因右腳踝扭傷無法行走，消防人員用捲筒式擔架搬運，晚間10點50分下山，由救護車送往瑞芳礦工醫院治療。