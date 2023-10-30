屏東刺青店遭縱火 逮19歲疑犯

屏東市黃姓夫妻經營的刺青店昨凌晨遭人縱火，釀妻死夫重傷慘劇；警方十小時後逮捕涉嫌縱火的許姓男子。記者張已亷／攝影 屏東市民享路一間刺青店昨天凌晨火警，造成老闆夫婦一死一重傷慘劇，警方調閱監視器，發現十九歲許姓男子疑似在騎樓潑灑汽油縱火，案發十小時後拘捕到案，研判雙方有糾紛，因許拒絕夜間偵詢，犯案動機尚未清楚交代，警方還要釐清，依殺人及公共危險罪偵辦。

警方調查，該刺青店是卅歲黃姓男子與廿八歲陳姓妻子經營，二人原在屏東市民生路開店，因電線走火引發火災，轉往現址租屋開業，原計年底租約到期再轉到他處擴店。

昨天凌晨四點左右，刺青店門前停放的兩輛機車起火，濃煙竄入屋內，兩人在三樓臥室睡覺被驚醒，跑到五樓鐵皮加蓋處躲避；鄰居發現失火報案。

消防局出動大批人力搶救，約四十分鐘撲滅火勢，隨後入內搜救，在五樓後方發現黃男和陳女，兩人均無生命跡象，其中陳女送醫搶救不治，黃男急救後雖恢復生命徵象，但呼吸道嚴重嗆傷、無法言語。

鄰居表示，事發前曾聽見爭吵聲音，後來就聞到燒焦味，警、消勘查，發現騎樓一輛機車完全燒毀，且戶外焚燒情況較嚴重，調閱周邊監視器，發現許姓男子當時騎機車向刺青店潑灑不明液體，懷疑是潑汽油縱火，昨天下午兩點廿分到許男住處破門逮人。

警方初步了解，許男有前科，身上刺「半甲」，應是刺青店顧客，懷疑雙方有糾紛，實際犯案動機待進一步釐清。

刺青店員工說，老闆為人和善，應不會與人起衝突，店內客源單純，生意穩定，原訂十一月要到高雄參加刺青展，沒想到昨天遭人縱火。

警方表示，案發前住戶聽到吵架聲，是否許男與店家發生爭吵待釐清，預謀或臨時起意作案也待調查；另目前研判是潑汽油縱火，待火調報告確認。