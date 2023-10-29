獨／兒遭移工撞傷插管病床照惹憐 母痛斥肇事者冷血：撞到人就這樣跑走

高雄洪姓男子昨晚下班騎機車返回仁武區住家，遭駕車闖紅燈的越南籍裴姓男子撞飛，裴和5名同鄉肇事棄車逃逸，警方事後查獲吳姓乘客，發現其餘人均為逃逸移工；洪多處肋骨斷裂、左手腳骨頭變形、脾臟被切除，仍在加護病房插管治療，洪母不捨兒的遭遇，痛斥肇事者冷血，盼警方盡速抓人，並在司法判刑後予以遣送出境。

遭外籍移工撞傷的洪姓男子是家中長子，洪母今晚向本報投訴指，兒子從事拆零件技術工，昨晚下班正騎車返回家途中，沒想到會發生意外。

洪母說，兒子受傷送醫後，第2根到第8根肋骨有錯位斷裂現象，左手和左腳骨頭變形，另有開放性骨折，脾臟被切除，院方努力搶救兒子，讓血壓、脈搏穩定，之後會再聯合胸腔科和骨科共同治療。

對於兒子好端端一個人，卻被闖紅燈的逃逸移工駕車撞成重傷，洪母心痛地痛斥，「怎麼會有這麼冷血的人，在台灣工作，撞到人怎麼會就這樣跑走了」。

洪母說，還好事故現場的那條路車流量不大，否則兒子勢必造成二度傷害，後果不堪設想。

由於肇逃移工6人中有5人是逃逸移工身分，洪母希望警方盡速抓到人，賠償是另一回事，希望肇事者落網後，司法盡快判刑後，將他們遣送回國，否則留在台灣很危險。