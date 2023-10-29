廟會深夜放煙火惹民憂「恐釀火災」 屏東消防局：最高可罰15萬元

屏東縣九如鄉昨天深夜有宮廟舉辦遶境活動，施放的煙火緊鄰住家直竄天際，些許火星掉進民宅陽台，還擦過高壓電線，民眾不滿拍下PO上網，擔憂釀成火災，且超過晚上10點施放也擾民，屏東縣消防局表示，煙火應依爆竹煙火管理條例規定的場域和時間內施放，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰緩。

屏東縣九如鄉九龍路一間無人鐵皮倉庫於2020年晚上突然起火，正巧一旁正舉行廟會活動，沿途施放擺在馬路上的鞭炮，遭地方民眾質疑是鞭炮惹禍。未料事隔3年，煙火亂象重演，民眾昨晚驚見住家窗外有大量煙火竄出，緊貼民宅施放，怒控「實在擾民！」

消防局第一大隊副大隊長楊景雄表示，一般爆竹煙火需依爆竹煙火管理條例規定施放，舉凡石油煉製工廠、可燃性氣體儲槽、彈藥庫、火藥庫等公共危險物品與可燃性高壓氣體製造、儲存及處理等場所，不得施放爆竹煙火，另依屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，機場四周禁止施放。

他指出，爆竹煙火不得在晚上10點至翌日7點施放，違者可依屏東縣爆竹煙火施放管制自治條例第3條及第6條規定，及爆竹煙火管理條例第29條第1項第7款規定處罰，得處3萬元以上、15萬元以下罰緩。