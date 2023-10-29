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ATT大樓酒客搭電梯爆口角揮拳 安管壓制在地2人掛彩
吳姓男子今晨在台北市ATT 4 FUN大樓酒後搭電梯，與大樓安管人員李姓、徐姓、鍾姓男子口角衝突，吳朝安管揮拳被壓制在地，造成2名安管受傷，警方帶回4人偵詢，將吳依傷害罪函送。
警方調查，25歲吳姓男子今凌晨2點半疑在大樓內餐酒館消費後搭電梯，與電梯內安管人員22歲李姓、27歲徐姓男子口角，在6樓被推出電梯口，安管21歲鍾姓男子趕到協助處理，吳朝安管揮拳，被3名安管壓制在地報警。
大樓周邊守望員警獲報上樓，發現現場已無肢體衝突，鍾下巴撕裂傷流血、徐額頭擦挫傷，將4人帶回信義警分局三張犁派出所詢問。
吳自稱無業，指先被出手攻擊才反擊；3名安管稱，吳在電梯推擠滋事。警方調查，吳酒後有暴力行為，安管為避免危害其他客人而壓制，詢後請回4人，將吳依傷害罪函送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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