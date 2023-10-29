快訊

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市民享路一間刺青店今凌晨疑遭人縱火，造成黃姓夫婦嚴重嗆傷，30歲黃男重傷昏迷、28歲陳姓老闆娘死亡，案發後經警方調閱周邊監視器及訪查附近目擊證人後，鎖定19歲許姓男子涉有重嫌，於下午2點20分於屏東市的許嫌住家將其逮補，經現場蒐證後，於下午3點左右將許男帶回警局問詢。

警方表示，案發後調派人力查察周遭監視器、訪查附近目擊證人，發現19歲許姓男子疑似潑灑汽油釀災，隨後向屏東地檢署檢察官報告後，於下午2點20分左右將許嫌拘提到案，目前帶回屏東分局釐清犯案動機。

初步研判犯案動機疑似與刺青糾紛有關，許嫌與刺青店黃姓老闆為顧客與店家的關係，起火原因及手法須待火災鑑定報告出爐後才能確定，另陳嫌為預謀或隨機犯案都還有待釐清。

警方於下午3點左右將19歲許嫌拘提到案，由警方陪同進入警局時，傷者親友在旁向許大喊辱罵，媒體問許嫌「為何縱火？」，許嫌低頭不發一語。據了解，30歲黃姓老闆經搶救後，目前恢復意識，已無生命危險，但呼吸道嚴重燒傷，還無法說話。

屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影
屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影
屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影
屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影
屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影
屏東市民享路刺青店縱火嫌犯落網，19歲許姓男子疑刺青糾紛凌晨潑灑汽油放火燒死28歲陳姓老闆娘，另造成30歲黃姓老闆昏迷。記者張已亷／攝影

屏東 老闆娘 刺青 縱火 火災

延伸閱讀

屏東刺青店疑遭縱火1死1重傷 員工指客源單純 鄰居曾聽到吵架聲

屏東刺青店疑遭縱火釀1死1重傷 警方鎖定嫌疑人追緝中

影／肚子餓和往生者搶食被趕不爽 他竟暗夜闖台中殯儀館縱火

志祺七七摘眼鏡 深邃雙眼+刺青網驚：拿掉本體變超帥

相關新聞

國1南下桃園路段「紅斑馬」警車火燒車 火勢猛烈全毀幸無傷亡

國道1號南下48.6公里桃園出口路段，槽劃線區發生國道警察警車火燒車事故，警消處理中，火勢已撲滅，事故發生原因待查。

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

屏東市民享路一間刺青店今凌晨疑遭人縱火，造成黃姓夫婦嚴重嗆傷，30歲黃男重傷昏迷、28歲陳姓老闆娘死亡，案發後經警方調閱...

桃園住宅工安意外…43歲工人跌「10米電梯井」 骨折意識不清

桃園一處住宅工地今上午發生工安意外，一名工人開車到經國路工地下車，結果重心不穩跌倒，不慎墜落10米的電梯井，旁邊工人見狀...

影／台中清水砂石場工人被土石活埋OHCA 送醫急救中

台中市清水區一處砂石場今天發生意外，一名工人疑作業時被土石活埋，消防隊員急挖土救出時，他已無呼吸心跳，送醫急救中；台中市...

向蔡總統車隊比中指…騎士被警叫去訓話 網諷：昔稱聽不見可以拍桌

一名機車騎士不滿蔡英文總統車隊交管過久，怒比中指，遭警方叫到路邊「訓話」，也驚動總統府回應，因交管造成不便，盼民眾諒解。...

瘖啞人士遭偷竊追著歹徒不放 北市警「紙筆溝通」逮人

莊姓男子是瘖啞人士，日前在台北市路邊整理資源回收物，臨停的發財車沒上鎖，遭小偷許姓男子盯上，許男開車門竊走包包離去，孰料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。