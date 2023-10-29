屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

屏東市民享路一間刺青店今凌晨疑遭人縱火，造成黃姓夫婦嚴重嗆傷，30歲黃男重傷昏迷、28歲陳姓老闆娘死亡，案發後經警方調閱周邊監視器及訪查附近目擊證人後，鎖定19歲許姓男子涉有重嫌，於下午2點20分於屏東市的許嫌住家將其逮補，經現場蒐證後，於下午3點左右將許男帶回警局問詢。

警方表示，案發後調派人力查察周遭監視器、訪查附近目擊證人，發現19歲許姓男子疑似潑灑汽油釀災，隨後向屏東地檢署檢察官報告後，於下午2點20分左右將許嫌拘提到案，目前帶回屏東分局釐清犯案動機。

初步研判犯案動機疑似與刺青糾紛有關，許嫌與刺青店黃姓老闆為顧客與店家的關係，起火原因及手法須待火災鑑定報告出爐後才能確定，另陳嫌為預謀或隨機犯案都還有待釐清。

警方於下午3點左右將19歲許嫌拘提到案，由警方陪同進入警局時，傷者親友在旁向許大喊辱罵，媒體問許嫌「為何縱火？」，許嫌低頭不發一語。據了解，30歲黃姓老闆經搶救後，目前恢復意識，已無生命危險，但呼吸道嚴重燒傷，還無法說話。