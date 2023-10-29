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桃園住宅工安意外…43歲工人跌「10米電梯井」 骨折意識不清

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一處住宅工地今上午發生工安意外，一名工人開車到經國路工地下車，結果重心不穩跌倒，不慎墜落10米的電梯井，旁邊工人見狀嚇壞趕緊報警。消防人員獲報後到場發現工人意識不清，左腳疑似骨折，立即將人吊起並送醫治療，所幸沒有大礙。

43歲莊姓工人今上午到經國路的工地，下車後因重心不穩跌倒，結果不慎墜落旁邊的電梯井，桃園市消防局救災救護指揮中心上午8點25分獲報，立即派遣5車12人前往現場，發現現場墜落高度約有10米。

對此救護人員從樓梯下到電梯井底部，查看工人傷勢，發現男子意識不清，生命徵象穩定，左腳疑似骨折，立即給予頸圈及骨折固定，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困，所幸送醫經救治無大礙。

大有分隊長蘇翊瑄表示，若有遇到患者自高處墜落且意識不清時，因無法確認患者是否有頸椎受傷的問題，請民眾切勿任意移動患者，應立即通報119，由專業救護人員至現場評估，避免因為任意移動造成患者二次傷害。

消防人員獲報後到場發現受傷的工人意識不清，左腳疑似骨折，立即將人吊起並送醫治療，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
消防人員獲報後到場發現受傷的工人意識不清，左腳疑似骨折，立即將人吊起並送醫治療，所幸沒有大礙。記者周嘉茹／翻攝
救護人員給予工人頸圈及骨折固定，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困。記者周嘉茹／翻攝
救護人員給予工人頸圈及骨折固定，並打包上長背板，最後由器材車使用吊臂協助患者脫困。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名工人開車到經國路工地下車，結果重心不穩跌倒，不慎墜落10米的電梯井。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名工人開車到經國路工地下車，結果重心不穩跌倒，不慎墜落10米的電梯井。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區經國路一處住宅工地今上午8點多發生一起工安意外。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區經國路一處住宅工地今上午8點多發生一起工安意外。記者周嘉茹／翻攝

患者 工人 骨折 桃園 工安

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