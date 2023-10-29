瘖啞人士遭偷竊追著歹徒不放 北市警「紙筆溝通」逮人
莊姓男子是瘖啞人士，日前在台北市路邊整理資源回收物，臨停的發財車沒上鎖，遭小偷許姓男子盯上，許男開車門竊走包包離去，孰料犯案過程都被莊男看到，立刻追上前。2人在大馬路上追逐，正巧員警騎車經過，感覺怪異協助攔下，獲悉許男是竊盜現行犯，依法逮捕移送法辦。
中正第一分局博愛路派出所巡佐黃政益15日晚上8點多，行經北市城中市場附近，看到2個人在大馬路上追逐，認定怪異將人攔下，向追在後的莊男（47歲）詢問案情，沒想到他不說話，只是比手畫腳，員警觀察發現他是瘖啞人士，無法說話也聽不到。
警方用紙筆跟莊男溝通，了解跑在前面的許男（49歲）是小偷，剛剛趁隙開車門偷走莊男的包包，犯罪過程都被看到，2人因此追逐約100公尺。許男是現行犯遭逮，他警詢時坦承犯行，被依竊盜罪移送法辦。
據了解，許男這次雖行竊失風，但他是慣竊，習慣在北車附近鎖定未上鎖的車門，竊取車內貴重物品，有逾50筆前科。
中正第一分局呼籲，路邊停車離開車輛前，一定要記得再次檢查汽車車門或機車置物箱是否確實上鎖，貴重物品應該隨身攜帶，不可留置車內，避免遭有心人士覬覦。
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