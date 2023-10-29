假投資詐騙居高不下 金融專業證照分析師拍短片反詐騙

詐騙案層出不窮，台南市警二分局分析今年以來假投資案件占詐欺案類4成，昨天邀請擁有16張金融專業證照分析老師王倚隆，結合其在社群有30多萬名粉絲號召，拍攝反詐騙宣導短片，希望他以專業背景現身說明，來建立民眾正確投資觀念，王倚隆請民眾切勿輕信「高獲利」、「穩賺不賠」等詐騙口號，以免遭到假投資詐騙。

為廣為宣導來有效防制假投資詐騙發生，市警二分局近期除透由九九重陽節各里社區各項活動積極前往宣導，在28及29等兩日也結合海安商圈舉辦「萬聖節」、朋派商圈舉行「赤崁萬神節」等活動，動員前往全面反詐騙宣導。

台南市警二分局說，今年在所有員警努力下，結合金融機構、超商及協助民眾圈存案件多達350件，攔阻金額高達1億6千萬元。經分析案件，以假投資案件高達4成，且行詐之方式及手段翻新，詐騙金額也逐案攀升。