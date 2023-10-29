高雄騎士遭移工開車撞倒 全車6人都未報警下車全跑了

越南籍裴姓男子昨天傍晚載著5名同鄉，行經高雄仁武區中正路、安樂一街口時闖紅燈與洪姓機車騎士碰撞，裴男車上一夥下車後，沒等警方、救護車到場，就隨即鳥獸散，仁武警分局循線查獲吳姓乘客（29歲，越南籍）到案，經查除吳男外，其他人均為逃逸移工，警方正全力追緝中。

警方調查，裴男、吳男等6人昨天下班後聚會，一行人晚間7時許駕車行經仁武區中正路、安樂一街口闖紅燈，當時紅姓男子煞車不及與裴男轎車發生碰撞，裴往左行駛約5公尺後，擦撞路邊停放的機車才停下。

未料車上6人見洪男倒地受傷，卻未幫洪男報警，下車後隨即帶著隨身行李逃逸，警方到場後，先在轎車上找到駕駛裴男（28歲）及乘客范男（21歲）、吳男（29歲）證件，釐清肇逃當事人均為外籍移工，今上午循線已先查獲吳男到案。