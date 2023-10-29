快訊

迴力鏢再現！黃捷曾批韓國瑜選總統先請辭 他不排除發動「二次罷捷」

撐5年！從iPhone 8 Plus升至iPhone 15 Pro更耐用 他列6優點「可再戰10年」

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄騎士遭移工開車撞倒 全車6人都未報警下車全跑了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

越南籍裴姓男子昨天傍晚載著5名同鄉，行經高雄仁武區中正路、安樂一街口時闖紅燈與洪姓機車騎士碰撞，裴男車上一夥下車後，沒等警方、救護車到場，就隨即鳥獸散，仁武警分局循線查獲吳姓乘客（29歲，越南籍）到案，經查除吳男外，其他人均為逃逸移工，警方正全力追緝中。

警方調查，裴男、吳男等6人昨天下班後聚會，一行人晚間7時許駕車行經仁武區中正路、安樂一街口闖紅燈，當時紅姓男子煞車不及與裴男轎車發生碰撞，裴往左行駛約5公尺後，擦撞路邊停放的機車才停下。

未料車上6人見洪男倒地受傷，卻未幫洪男報警，下車後隨即帶著隨身行李逃逸，警方到場後，先在轎車上找到駕駛裴男（28歲）及乘客范男（21歲）、吳男（29歲）證件，釐清肇逃當事人均為外籍移工，今上午循線已先查獲吳男到案。

吳男供稱，轎車由裴男駕駛，當時車上好友都是逃逸移工，擔心警方到場後身分曝光才會逃跑，警方調查吳男身分，確認吳為合法在台居留，裴男、范男則為逃逸移工，轎車登記在裴男名下，至於身分不明的其他3名乘客，正根據監視器畫面擴大追緝中。

裴姓越南籍男子駕車撞傷洪姓騎士，車上同鄉沒有人協助報警，拿著隨身物品各自逃逸。記者張議晨/翻攝
裴姓越南籍男子駕車撞傷洪姓騎士，車上同鄉沒有人協助報警，拿著隨身物品各自逃逸。記者張議晨/翻攝
裴姓越南籍男子駕車撞傷洪姓騎士，車上同鄉沒有人協助報警，拿著隨身物品各自逃逸。記者張議晨/翻攝
裴姓越南籍男子駕車撞傷洪姓騎士，車上同鄉沒有人協助報警，拿著隨身物品各自逃逸。記者張議晨/翻攝

移工 越南 監視器

延伸閱讀

同婚保障與移工人權疏忽 「九槍」嘆如月球明暗面

萬聖狂歡夜 高雄身障者創意市集結合星空音樂會演出

影／桃園龜山與新北樹林交界山區 轎車閃貓墜谷駕駛獲救

【即時短評】藍白能合嗎？侯柯高雄行「兩樣情」

相關新聞

影／台中清水砂石場工人被土石活埋OHCA 送醫急救中

台中市清水區一處砂石場今天發生意外，一名工人疑作業時被土石活埋，消防隊員急挖土救出時，他已無呼吸心跳，送醫急救中；台中市...

屏東刺青店疑遭縱火釀1死1重傷 警方鎖定嫌疑人追緝中

屏東市民享路一間刺青店今凌晨冒出大火，老闆黃男及妻子陳女疑來不及逃生，2人在5樓後方鐵皮加蓋處被發現，經消防員救出時皆失...

影／少年偷開阿嬤車撞飛機車父女 相驗現場少年表情曝光

16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車載3名女子，在台中市沙鹿區涉嫌闖紅燈，撞上停在待轉區的機車，騎士父女被撞飛，男騎士再被綠...

屏東刺青店疑遭縱火1死1重傷 員工指客源單純 鄰居曾聽到吵架聲

30歲黃姓男子與28歲陳姓女子為夫妻，2人於2020年在屏東市民生路上開刺青店，當時因房屋老舊、電線走火後，轉到現址民享...

新詐騙？2張名片夾100元丟置物箱 警傳授這招…破解

高雄市一名男網友在機車鑰匙孔下方置物箱發現2張用橡皮筋套起來的名片，騎到公司後準備丟棄，卻發現名片夾了1張百元鈔，上網詢...

影／嘉義市免洗餐具工廠大火 竄濃煙數公里外看得到

上午10點14分嘉義市消防局接獲市區泰山三街某倉庫火警，現場燃燒2間廠房，火勢猛烈，數公里外都可看到濃密黑煙竄升，市消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。