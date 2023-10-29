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影／60歲乘客手捧三太子沒戴安全帽 70歲機車騎士還酒駕

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方日前在蘆洲區，看見1輛機車後座乘客未戴安全帽，攔查時乘客高舉手上的「三太子」神像，說要送到廟裡過生日，後來員警還聞到騎士身上濃濃酒味，經檢測酒測值高達0.49毫克，除了收下罰單還要依公共危險罪嫌移送法辦。

蘆洲派出所副所長忻厚成和警員陳覲于、林彣政，17日傍晚5時許在蘆洲區中山一路某巷口，看見1輛機車後座乘客未戴安全帽，攔查時60歲陳姓男子急著出示手上捧著的「三太子」神像，70歲李姓騎士連忙說明是要到附近廟裡幫神明過生日，因為距離很近才用機車載運。

李姓老翁雖然有戴安全帽，但被員警聞到身上散發濃厚酒氣，經檢測酒測值達0.49毫克，隨即被帶回派出所，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，新北市警察局每個月平均都有6次以上取締酒駕專案勤務，蘆洲警分局亦常態規畫路檢及巡邏，加強取締酒駕，7月至9月間共告發195件，罰款金額高達2340萬元，肇事件數較去年同期減少25%，共同維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

70歲李姓騎士雖然有戴安全帽，但被員警聞到身上散發濃厚酒氣，經檢測酒測值達0.49毫克，隨即被帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
70歲李姓騎士雖然有戴安全帽，但被員警聞到身上散發濃厚酒氣，經檢測酒測值達0.49毫克，隨即被帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
機車後座乘客手捧「三太子」神像說要送到廟裡過生日，但因未戴安全帽被警方攔下，70歲騎士雖然有戴安全帽，卻是酒駕。記者林昭彰／翻攝
機車後座乘客手捧「三太子」神像說要送到廟裡過生日，但因未戴安全帽被警方攔下，70歲騎士雖然有戴安全帽，卻是酒駕。記者林昭彰／翻攝

酒駕 安全帽

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