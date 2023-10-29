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影／少年偷開阿嬤車撞飛機車父女 相驗現場少年表情曝光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車載3名女子，在台中市沙鹿區涉嫌闖紅燈，撞上停在待轉區的機車，騎士父女被撞飛，男騎士再被綠燈直行的轎車輾死；據指出，昨天相驗現場，少年表情冷漠，狀似事不關己，警方已依過失致死罪嫌將他移送少年法庭審理，直行車女駕駛也依過失致死罪嫌移送。

清水警分局調查，10月27日中午1點18分，在沙鹿區中清路七段、中山路口發生死亡車禍，16歲黃姓少年無照開車，沿中山路左轉往北中航路方向行駛，行經中清路與中山路口時闖紅燈，追撞正在機車待轉區停等紅燈的普重機車駕駛蔡男，蔡男和後載的女兒被撞至路中，再與沿中清路七段向東綠燈直行的轎車碰撞，蔡男當場被輾壓，送醫急救不治，直行車吳姓女駕駛當場嚇哭。

女童四肢擦挫傷，無生命危險，警方對車禍事故三名駕駛酒測及抽血酒精濃度值，都無酒精反應，昨天報請檢察官相驗，依過失致死罪嫌移送，少年責付家屬帶回。

據了解，少年偷開的車是阿嬤名下，常由阿公開車，少年高中肄業，目前待業，他昨天在相驗過程，表情冷漠，未向死者家屬道歉，不斷滑手機；死者親友說，少年在警局做筆錄時，翹腳滑手機，一句道歉都沒有。

16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車，27日闖紅燈撞上停在待轉區機車，父女被撞飛，騎士疑再被綠燈直行的轎車輾死。圖／民眾提供
16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車，27日闖紅燈撞上停在待轉區機車，父女被撞飛，騎士疑再被綠燈直行的轎車輾死。圖／民眾提供
16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車，27日闖紅燈撞上停在待轉區機車，父女被撞飛，騎士疑再被綠燈直行的轎車輾死，少年開的車內，走下二名少女。圖／民眾提供
16歲黃姓少年前天偷開阿嬤的轎車，27日闖紅燈撞上停在待轉區機車，父女被撞飛，騎士疑再被綠燈直行的轎車輾死，少年開的車內，走下二名少女。圖／民眾提供

過失致死 阿嬤 表情

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