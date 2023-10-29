屏東刺青店疑遭縱火1死1重傷 員工指客源單純 鄰居曾聽到吵架聲

30歲黃姓男子與28歲陳姓女子為夫妻，2人於2020年在屏東市民生路上開刺青店，當時因房屋老舊、電線走火後，轉到現址民享路上繼續開業，2人平時住在店面2樓，未料今凌晨一場大火造成1死1重傷；該店員工表示，夫妻感情良好，老闆平時為人和善，客源都很單純，但附近住戶在事發前聽到吵架聲，經警方初步研判疑似遭人縱火，現已展開追緝。

該刺青店員工指出，夫妻2人於2020年開始經營刺青店，一開始在民生路開店，營業1年多後因房屋老舊，發生電線走火，後來轉到民享路開店至今，店內共聘請3名師傅。

他說，老闆平時為人和善，不會與人起衝突，夫妻2人昨天才與家人聚會，感情很好，且店內客源都很單純，沒有奇怪的人到店，平常生意都還穩定。

員工表示，他昨天留在店裡畫畫、準備工作直到晚上11點多，離開時店內都沒有異狀，沒想到今天早上被客人通知店起火，放置在1、2樓的設備付之一炬，不但今天無法接客，原訂11月的高雄刺青展也無法參加了。

附近住戶表示，事發前凌晨4點左右有聽到類似2個人在吵架的聲音，女生的聲音比較大聲，後來就聞到燒焦味，下樓查看發現自家機車跟樹木都著火，準備要接水撲滅時，發現隔壁1樓成火海，疑似是從屋外停放的摩托車那邊起火，趕緊通報消防協處，驚呼「還好當時有下來看。」