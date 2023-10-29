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新詐騙？2張名片夾100元丟置物箱 警傳授這招…破解

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名男網友在機車鑰匙孔下方置物箱發現2張用橡皮筋套起來的名片，騎到公司後準備丟棄，卻發現名片夾了1張百元鈔，上網詢問「新詐騙手法？」網友虧「要當姊夫了」，原PO回就是怕裡頭有黃符和頭髮不敢打開；警方祭出妙招，指可報警，拾金不昧就不怕被告侵占。

高雄一名男網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，「請問大家，我在機車鑰匙孔下面的置物箱裡發現了兩張名片用橡皮筋套起來，騎到公司要拿起來丟掉才發現裡面夾著100元鈔票，請教大家這是新的詐騙手法還是什麼嗎？」貼文並附上兩張名片夾百元鈔的照片。

原PO貼文引發網友熱議，有網友問「臺灣銀行印製的，還是天地銀行印製的呢？」原PO回，「不敢開，感覺是台灣銀行的」；有網友虧「要當姊夫了」，原PO還老實說「怕一打開，還有黃符、頭髮跟生辰八字」。

有網友提出良心建議，指「莫名的東西不要撿，直接去警局備案以免吃虧」、「拿去派出所拾金不昧」、「送到派出所去比較安全」、「快花掉、或者去小七投公益箱，不然半夜會有．．．來摳你的腳底板」。

有網友則表示，「可以問警察」，原PO又回「這種小事還要請警察處理，警察會累死」。

警方表示，看原PO所貼照片是酒店名片，應是宣傳噱頭，建議當事人可拿去派出所報案，警方受理時會填「拾獲100元」，因金額小於500元，若超過15天無人認領，就光明正大屬於拾得人，以避免被告侵占。

高雄一名男網友在機車置物箱發現2張名片夾了1張百元鈔，上網詢問是否為「新詐騙手法？」圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄一名男網友在機車置物箱發現2張名片夾了1張百元鈔，上網詢問是否為「新詐騙手法？」圖／取自臉書社團「高雄大小事」

警察 鑰匙

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