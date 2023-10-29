影／桃園龜山與新北樹林交界山區 轎車閃貓墜谷駕駛獲救

新北市樹林區與桃園市龜山區交界的光興街，今天清晨5時許有1輛轎車失控衝出路面，滑落約50公尺深的邊坡，消防局獲報派遣人車趕抵，用繩索垂降協助救出38歲吳姓駕駛，幸好只受輕傷，他聲稱為了閃避路上野貓才會墜谷。

據了解，吳姓男子清晨5時許駕車從桃園龜山，沿光興街往新北樹林方向下山，他說在產業道路一處轉角為了閃避野貓，失控衝出路面沿著邊坡往山谷裡滑落，趕緊拿出手機報案求救。