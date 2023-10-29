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影／桃園龜山與新北樹林交界山區 轎車閃貓墜谷駕駛獲救

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區與桃園市龜山區交界的光興街，今天清晨5時許有1輛轎車失控衝出路面，滑落約50公尺深的邊坡，消防局獲報派遣人車趕抵，用繩索垂降協助救出38歲吳姓駕駛，幸好只受輕傷，他聲稱為了閃避路上野貓才會墜谷。

據了解，吳姓男子清晨5時許駕車從桃園龜山，沿光興街往新北樹林方向下山，他說在產業道路一處轉角為了閃避野貓，失控衝出路面沿著邊坡往山谷裡滑落，趕緊拿出手機報案求救。

消防局獲報派遣快艘部隊和樹潭分隊共11車、21人趕往救援，利用繩索下降約50公尺深度邊坡，協助吳姓男子脫困，幸好他勉強還能行走，安全返回路面初步檢查，左肩與上臂擦傷疼痛、右膝擦傷，由救護車送往樹林仁愛醫院治療。詳細車禍過程調查與肇事車輛吊掛，後續將由警方協助處理。

桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降，協助肇事駕駛脫困。記者林昭彰／翻攝
桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降，協助肇事駕駛脫困。記者林昭彰／翻攝
桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降，協助肇事駕駛脫困，幸好只受輕傷，送醫檢查治療。記者林昭彰／翻攝
桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降，協助肇事駕駛脫困，幸好只受輕傷，送醫檢查治療。記者林昭彰／翻攝
桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降救人。記者林昭彰／翻攝
桃園龜山與新北樹林交界山區，今天清晨發生車輛墜谷，新北消防局派遣快搜部隊用繩索垂降救人。記者林昭彰／翻攝

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