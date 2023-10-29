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閃對向左轉車桃警急煞慘摔 連人帶車滑行數公尺

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨下午在中正路上發生員警摔車意外，一輛警用機車為了避開前方正要左轉的小客車，急煞失控摔車，造成員警連人帶車滑行數公尺，所幸摔車員警沒有大礙，雙方經酒測均無酒駕，後續肇事責任尚待釐清中。

桃園市藝文特區昨下午4點17分，一名員警騎著警用機車行經中正路與同德五街口，發現前方一輛正要左轉的小客車起步，員警為了閃避急煞卻失控摔車，嚇壞現場用路人。當下有目擊民眾在網路發文，指出「賓士車A警車，不用報警了」，引發網友議論。

對此桃園交通中隊表示，桃園警分局員警騎乘警用機車沿中正路往蘆竹方向行駛，為閃避前方對向一輛正要左轉的小客車不慎滑倒；從監視器畫面可見，當時員警為了避免撞上小客車，結果緊急煞車後不慎失去重心摔車，連人帶車滑行數公尺，兩車並無擦撞，所幸員警輕微擦傷無大礙。雙方事後均實施酒測均無飲酒情事，後續肇事責任尚待釐清中。

桃園市桃園區昨下午在中正路上發生員警摔車意外。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區昨下午在中正路上發生員警摔車意外。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛警用機車為了避開前方正要左轉的小客車，急煞失控摔車。記者周嘉茹／翻攝
桃園一輛警用機車為了避開前方正要左轉的小客車，急煞失控摔車。記者周嘉茹／翻攝

桃園 警用機車 失控

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