屏東刺青店疑遭縱火釀1死1重傷 警方鎖定嫌疑人追緝中
屏東市民享路一間刺青店今凌晨冒出大火，老闆黃男及妻子陳女疑來不及逃生，2人在5樓後方鐵皮加蓋處被發現，經消防員救出時皆失去生命跡象，陳女經搶救宣告不治，黃男經救護後已恢復意識，經警方調閱周邊監視器及參照火調人員意見，初步研判起火原因疑似遭人縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中。
消防局表示，屏東市民享路1間4樓透天厝、5樓鐵皮加蓋建築物於今清晨4點31分傳出火警，1樓冒出大火，派出16車、36人趕赴現場，布水線灌救，約50分鐘後撲滅火勢，於5樓後方鐵皮加蓋處發現黃男和陳女，2人均無生命跡象，28歲陳女送醫急救不治，30歲黃男急救後恢復生命徵象，轉國軍高雄總醫院左營分院。
警方表示，黃男及陳女為夫妻關係，2人共同經營刺青店，沒有生孩子，屋內僅2人居住，經調閱該處周邊監視器，及參照火調人員意見後，初步研判起火原因疑似遭人縱火，已鎖定嫌疑人全力追緝中。
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