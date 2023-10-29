家人國道身體不適停路肩 國道警開道護送 骨科醫PO文感謝

台中光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫今天在臉書PO道謝文，他說家人昨天開車在國道三號，身體不適停路肩，二名國道警察關心，並開警車跟在他家人車後護送慢慢開下交流道，他說過程好像元首的待遇，他不知二名熱心國道警察名字，他和家人很感激。

嚴可倫在臉書PO文，昨天早上10點多，他家人開車行經國道三號南下184K忽然身體不適，緊急停靠路邊。

據他家人描述，當時一輛路過的紅斑馬警車， 馬上協助，二位男警幫忙拿三角警示牌跑了很遠放置、警示，再問他家人需要哪些幫忙，包括叫救護車和拖吊車。

二名男警最後開警車跟在嚴可倫家人車後，護送慢慢開下交流道，嚴可倫說，很感謝這兩位國道警察對民眾的耐心與愛護。

他說事發突然，家人沒記下兩位男警的姓名或編號，他在臉書寫下這則感謝文，歡迎有認識國道警察的朋友分享或轉發給相關人員，表達他們的感謝、與肯定之意。