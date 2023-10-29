認國外骨科醫當乾弟 高雄婦匯10萬助領貨警一語驚醒
63歲杜姓婦人認識自稱在國外醫院擔任骨科醫生的男網友，彼此認乾姊弟，對方聲稱包裹在海外遭扣留，央求杜幫忙匯10萬元解圍，杜信以為真，至高雄郵局匯款時，警方勸阻「他是醫生還要向你借錢？」並查出對方帳戶已遭警示，杜才驚醒。
鳳山警分局鳳崗派出所員警前天中午時分接獲轄區三民路的郵局通報，指一名婦人網路交友認識男性友人當乾弟弟，婦人要匯款10萬元幫對方支付貨款運費，可能遭詐騙。
警方趕赴郵局了解，發現杜姓婦人（63歲）手裡緊抓著10萬元現金，詢問度要匯款給誰？ 杜婦聲稱，日前在臉書認識暱稱為「黃刘」的男網友，對方自稱是骨科醫生，任職於外國醫院，因聊天甚歡，彼此以「乾姐弟」互稱。
杜婦說，因對方後來指有包裹在海外遭扣留，需10萬元才能解除困境，開口向她借錢，請她匯款至指定運輸公司帳戶。
警方聽完杜的解釋，斷定是詐騙集團手法，詢問杜「他是醫生為何還要向你借錢？」並指若是運輸公司為何要匯入個人帳戶？隨後告知杜經查證該帳戶也已遭警示，杜才恍然大悟，對警方和行員表示，「會聽你們的話，不要匯款了」。
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