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新店民宅清晨竄火！婦人躺臥房內無生命跡象 送醫救回

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區1棟5層樓公寓今天上午7時許2樓突然冒出濃煙，消防局出動26輛消防車及54人前往灌救。消防員到場後發現客廳正燃燒雜物，立即佈設水線5分鐘內將火勢撲滅。不料搜索火場時卻在房間內發現已無呼吸心跳的51歲林姓女子，所幸林女經送醫急救後已恢復生命跡象。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，起火的這間公寓位於新店區中央路巷弄內，今天上午7時許附近民眾聞到煙味後出來查看，發現這棟5層樓公寓的2樓冒出濃煙。消防人員進入屋內灌救發現是客廳雜物起火，消防員迅速佈射水線將火勢撲滅，初步研判燃燒面積約5平方公尺。

不料警消搜索火場時，發現住戶林女躺在房間內，身上雖無燒燙傷卻已無生命跡象，救護人員緊急將她送往新店耕莘醫院，經急救後已恢復生命跡象。起火原因仍待消防局火調人員採證釐清。

起火民宅客廳起火燃燒。記者黃子騰／翻攝
起火民宅客廳起火燃燒。記者黃子騰／翻攝
起火民宅位於新店區中央路一處巷弄內。圖／民眾提供
起火民宅位於新店區中央路一處巷弄內。圖／民眾提供
新北市消防局派遣大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
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