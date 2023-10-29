新店民宅清晨竄火！婦人躺臥房內無生命跡象 送醫救回

新北市新店區1棟5層樓公寓今天上午7時許2樓突然冒出濃煙，消防局出動26輛消防車及54人前往灌救。消防員到場後發現客廳正燃燒雜物，立即佈設水線5分鐘內將火勢撲滅。不料搜索火場時卻在房間內發現已無呼吸心跳的51歲林姓女子，所幸林女經送醫急救後已恢復生命跡象。起火原因仍待火調人員調查。

據了解，起火的這間公寓位於新店區中央路巷弄內，今天上午7時許附近民眾聞到煙味後出來查看，發現這棟5層樓公寓的2樓冒出濃煙。消防人員進入屋內灌救發現是客廳雜物起火，消防員迅速佈射水線將火勢撲滅，初步研判燃燒面積約5平方公尺。